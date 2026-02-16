Arendaja kavandab Pärnu südalinna elukvartalit ja spaahotelli

Pärnu südalinna Pärnu hotelli asemele ja selle ümbrusesse kavandatakse uut elamukvartalit, kuhu tuleksid korterid, äripinnad ja uus hotell koos spaaga. Ehituseks võiks kõige optimistlikuma plaani järgi minna 2028. aastal.

Uut, mitmefunktsioonilist kvartalit kavandatakse Pärnu kesklinna kahele kinnistule, kus kunagi asus kutsekool ja kus praegu asub Pärnu hotell. Kutsekooli hooned on juba lammutatud, kavas on lammutada ka Pärnu hotell. Alale jääb alles muinsuskaitse all olev kahekorruseline punastest tellistest endine koolihoone.

"Tuleks siis äripindasid, tavalisi kortereid, külaliskortereid. Hotelli poole peal täna lihtsalt kahjuks igasuguste normatiivide järgi, mida oleks vaja kommunikatsioonideks, hotellil lihtsalt ei ole tehnovõrkude ja tubade sisustamiseks niisugust ruumi ja mõistlik on see hoone lammutada ja teha täiesti uus hoone," rääkis ettevõtte Pärnu Kesklinna Arendus juhatuse liige Vallo Palm, kes lisas, et hotelli juurde võiks kuuluda ka spaa ning kinnistualune pind võetaks kasutusele maa-aluse parklana.

Kunstniku nägemus Pärnu hotelli piirkonna tulevikust Autor/allikas: BOA OÜ

Pärnu abilinnpea Robert Kiviselja sõnul läheb detailplaneering veebruaris volikogusse vastuvõtmiseks, misjärel korraldatakse selle avalik väljapanek. Alles pärast seda jõutakse detailplaneeringu kehtestamiseni.

"Järgneb ehitusprojekt ja ehitusuba ja siis võib juba loota, et lähiaastatel siis kerkib sinna asemele uus, kaasaegne uus kompleks. Aga milline see täpselt välja nägema hakkab, see selgub pärast detailplaneeringu kehtestamist, kui meieni jõuab ka päris projekt," rääkis Kiviselg.

Pärnu Kesklinna Arendus juhatuse liikme Vallo Palmi sõnul tahetakse pärast detailplaneeringu kehtestamist korraldada arhitektuurikonkurss ja kõige optimistlikuma plaani järgi võiks ehituseks minna 2028. aastal. Palm on aga kriitiline asjaajamise kiiruse suhtes, sest tegelik soov oli ehitusega alustada varem, kuid detailplaneeringu protsess on kestnud juba viis aastat.

"Minu meelest seda räägitakse täna üle Eesti, on need kinnisvaraarendajad või suurte tehaste või investeeringute maaletoojad, et bürokraatiamasin on täna nii suur ja nii võimas ja vastutuse võtmine ametnike poolt täna täiesti puudub, isegi kui tahad koostööd teha," märkis Palm.

Palmi sõnul on praegu veel vara hinnata, kui palju võiks uue kvartali ehitus maksma minna.