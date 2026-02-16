X!

Arendaja kavandab Pärnu südalinna elukvartalit ja spaahotelli

Eesti
Kunstniku nägemus Pärnu hotelli piirkonna tulevikust
Kunstniku nägemus Pärnu hotelli piirkonna tulevikust Autor/allikas: BOA OÜ
Eesti

Pärnu südalinna Pärnu hotelli asemele ja selle ümbrusesse kavandatakse uut elamukvartalit, kuhu tuleksid korterid, äripinnad ja uus hotell koos spaaga. Ehituseks võiks kõige optimistlikuma plaani järgi minna 2028. aastal.

Uut, mitmefunktsioonilist kvartalit kavandatakse Pärnu kesklinna kahele kinnistule, kus kunagi asus kutsekool ja kus praegu asub Pärnu hotell. Kutsekooli hooned on juba lammutatud, kavas on lammutada ka Pärnu hotell. Alale jääb alles muinsuskaitse all olev kahekorruseline punastest tellistest endine koolihoone.

"Tuleks siis äripindasid, tavalisi kortereid, külaliskortereid. Hotelli poole peal täna lihtsalt kahjuks igasuguste normatiivide järgi, mida oleks vaja kommunikatsioonideks, hotellil lihtsalt ei ole tehnovõrkude ja tubade sisustamiseks niisugust ruumi ja mõistlik on see hoone lammutada ja teha täiesti uus hoone," rääkis ettevõtte Pärnu Kesklinna Arendus juhatuse liige Vallo Palm, kes lisas, et hotelli juurde võiks kuuluda ka spaa ning kinnistualune pind võetaks kasutusele maa-aluse parklana.

Kunstniku nägemus Pärnu hotelli piirkonna tulevikust Autor/allikas: BOA OÜ

Pärnu abilinnpea Robert Kiviselja sõnul läheb detailplaneering veebruaris volikogusse vastuvõtmiseks, misjärel korraldatakse selle avalik väljapanek. Alles pärast seda jõutakse detailplaneeringu kehtestamiseni.

"Järgneb ehitusprojekt ja ehitusuba ja siis võib juba loota, et lähiaastatel siis kerkib sinna asemele uus, kaasaegne uus kompleks. Aga milline see täpselt välja nägema hakkab, see selgub pärast detailplaneeringu kehtestamist, kui meieni jõuab ka päris projekt," rääkis Kiviselg.

Pärnu Kesklinna Arendus juhatuse liikme Vallo Palmi sõnul tahetakse pärast detailplaneeringu kehtestamist korraldada arhitektuurikonkurss ja kõige optimistlikuma plaani järgi võiks ehituseks minna 2028. aastal. Palm on aga kriitiline asjaajamise kiiruse suhtes, sest tegelik soov oli ehitusega alustada varem, kuid detailplaneeringu protsess on kestnud juba viis aastat.

"Minu meelest seda räägitakse täna üle Eesti, on need kinnisvaraarendajad või suurte tehaste või investeeringute maaletoojad, et bürokraatiamasin on täna nii suur ja nii võimas ja vastutuse võtmine ametnike poolt täna täiesti puudub, isegi kui tahad koostööd teha," märkis Palm.

Palmi sõnul on praegu veel vara hinnata, kui palju võiks uue kvartali ehitus maksma minna.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:43

Rubio kiitis Budapestis Ungari ja USA suhteid

18:31

Erakondade rahastamise muutmine tekitab poliitikutes erimeelsusi

18:21

Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

17:55

Hinnad tõusid jaanuaris ligi neli protsenti

17:55

Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

17:53

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

17:40

Raine Karbist filmi vändanud Keiti Väliste: tema avatus oli väga üllatav

17:22

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

17:18

Uuring: Vene varilaevastiku alused võltsivad oma lipuriiki

17:17

Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega Uuendatud

07:09

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15.02

Kuivad küttepuud on ladudest otsas

16:44

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida Uuendatud

08:26

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

17:53

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

06:54

Esmaspäeval algas eelmise aasta tulude deklareerimine

11:46

Riia palsami tootja on pankroti äärel

ilmateade

loe: sport

18:21

Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

17:55

Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

17:17

Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

16:50

Ralf Aron vigastas karmis avariis selga

loe: kultuur

17:40

Raine Karbist filmi vändanud Keiti Väliste: tema avatus oli väga üllatav

17:22

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16:52

Galerii: meremuuseumi uuel näitusel näeb muuseumi kunstikogu

16:10

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

loe: eeter

14:50

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

12:11

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

10:19

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

Raadiouudised

15:35

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

15:35

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

15:35

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

14:45

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

14:20

Pärnu hotelli asemele kavandatakse uut elamukvartalit

12:30

Raadiouudised (16.02.2026 12:00:00)

11:20

Filmi instituut soovib tõsta tagasimaksefondi toetusmäära 40 protsendile

10:25

Maksuamet paneb tuludeklaratsioonides rõhku platvormituludele

09:30

Raadiouudised (16.02.2026 09:00:00)

15.02

Euroopa püüab killustatud kaitsevõimet tugevada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo