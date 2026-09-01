Tallinna Rävala kvartali arenduse vaidlus on jõudnud riigikohtusse

Vaidlus Tallinna kesklinna Rävala kvartali arenduse detailplaneeringu üle on jõudnud riigikohtusse ning seega pole praegu selge, millal ehitustöödega saab alustada.

Tallinna kesklinna plaanitava Rävala kvartali ehitus on endiselt ootel, sest paar aastat tagasi alanud kohtuvaidlus Kaubamaja tänava elanikega on otsaga riigikohtus.

Arendaja ehk osaühingu Rävala Galleries juhatuse liige Meelis Aab ütles ERR-ile, et detailplaneeringu kehtestamist puudutav vaidlus on jõudnud riigikohtusse ning praegu ei ole teada, millal riigikohus otsuse teeb ning milliseks see kujuneb.

Kohtuvaidlus sai alguse peale seda, kui Tallinna linnavalitsus kehtestas 2023. aastal Rävala kvartali detailplaneeringu ning otsuse vaidlustasid halduskohtus tulevase kvartali kõrval asuva Kaubamaja 4 maja elanikud. Tallinna halduskohus tühistas planeeringu osas, mis nende hinnangul vähendab tunduvalt kõrvalmaja korterite väärtust.

Täpsemalt vaidlesid elanikud vastu praeguse Meloni kaubanduskeskuse alale kavandatavale ärihoonele. Ärihoone seitsmekorruselise osa kõrgus oleks 40 meetrit ja viiekorruselise osa kõrgus 33 meetrit. Need hakkaksid asuma kvartali siseses hoovis Kaubamaja 4 akende ees.

Ringkonnakohus tunnistas aga detailplaneeringu korrektseks, ütles Aab.

Kuivõrd kohtuvaidlus pole veel lõppenud, ei ole ka selge, millal kvartali ehitusega saab alustada.

"Praegu jätkuvad arenduseks vajalikud ettevalmistused. Hoovis asuv alajaam on kavas tööst välja viia ning antud hoone lammutada veel käesoleval aastal. Samuti tehakse ettevalmistusi olemasolevate hoonete lammutamiseks," lausus Aab.

Alal on alates mullu kevadest toimunud arheoloogilised kaevamised, mis jätkuvad ka järgmisel aastal.

"Praeguse plaani kohaselt peaks ligikaudu 90 protsenti arheoloogilistest välitöödest saama 2026. aasta sügiseks tehtud. Tööde lõpp on kavandatud 2027. aasta juunikuusse," lausus Aab.

Detailplaneeringu järgi ehitatakse praeguse Meloni kaubandusekeskuse ja projekteerijate maja asemele Rävala Galerii kaubandus- ja ärikvartal. Estonia ja Rävala puiesteed hakkab ühendama tänav, mis kulgeb kvartalist läbi. Arendusala suurus on üle 85 000 ruutmeetri.

Rävala Galleries OÜ kuulub sajaprotsendiselt Go Groupile.