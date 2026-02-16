Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Kaia Vask kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et Eesti Tööandjate Keskliit ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele. 2026. aasta töötasu alammäär on 946 eurot.

Riiklik lepitaja esitas esmaspäeval Eesti Tööandjate Keskliidule ja Eesti Ametiühingute Keskliidule lepitusettepaneku kehtestada alates 1. aprillist kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 946 eurot ja tunnitasu alammääraks 5,63 eurot.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Kaia Vask sõnas kommentaaris ERR-ile, et uus kokku lepitud alampalk on madalam, kui ametiühingud esialgu soovisid, kuid siiski kõrgem sellest, mida tööandjad detsembris pakkusid.

"Riiklik lepitaja tegi täna teise kompromissettepaneku suuruses 946 eurot. Selle võtsid tööandjad vastu ja meie ka. See nüüd on madalam sellest eelmisest kompromissettepanekust, mida riiklik lepitaja tegi ja kõrgem sellest, millega tööandjad oma vastuses välja tulid. Aga meie lähenemine oli see, et alampalgaga veel viivitamine oleks nende töötajate osas, kes alampalka saavad, väga halb lahend," lausus Vask.

"Alampalk tõuseb sellega enam kui kaks korda kiiremini prognoositud hinnatõusust ja veerandi võrra tempokamalt keskmisest palgast. See tähendab, et väiksema sissetulekuga inimeste ostujõud paraneb oluliselt," rõhutas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp.

"Samas tuleb arvestada, et ettevõtjate valmisolek ettepanekuga nõustuda on suur vastutulek. Mitmes valdkonnas ei ole nimelt sel aastal ärimahtude vähenemise või majandusseisaku tõttu võimalik palkasid sellise kiirusega tõsta. Veel enam, tööandjad on kriisi ajal töötajaid hoidnud ja palgad on majanduslangusele vaatamata kiiret kasvu jätkanud, sest Eestis on süvenev vajalike oskustega töötajate puudus," lisas Käpp.

Vask loodab aga, et järgnevate kokkulepete korral jõutakse lahenduseni kiiremini.

"Loodetavasti järgmine kord tööandjad sellisel kujul ei venita, nagu nad seda seekord tegid, et iga kokkusaamise vahe oli kuu või poolteist. Oleks jõudnud kokkuleppele tunduvalt kiiremini, kui seda poleks olnud," lausus Vask.

Arutelud 2026. aasta alampalga fikseerimiseks algasid sügisel ja kui tavapäraselt on kokkuleppele saadud detsembris, siis tänavuse kokkuleppe saavutamine on pidevalt luhtunud ning palga arutamisesse tuli kaasata riiklik lepitaja. Detsembris nõustusid ametiühingud riikliku lepitaja poolt uueks alampalgaks pakutud 956 euroga. Tööandjad sellega nõus ei olnud ja tegid oma pakkumise 939 eurole.

2025. aastal oli töötasu alammäär 886 eurot.

Miinimumpalk ehk riikliku töötasu alammäär on madalaim tasu, mida tööandja võib Eestis maksta täistööajaga töötavale inimesele. Töötajaid, kelle tasu sõltub kehtestatud alampalgast, on Eestis umbes 20 000. Samuti on alampalk aluseks mõnedele sotsiaaltoetustele, nagu näiteks vanemahüvitisele, mida makstakse inimesele, kes pole enne lapse saamist tööl käinud.

Alampalga suuruse lepivad igal aastal kokku sotsiaalpartneriteks olevad Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit ning selle kinnitab määrusega valitsus.