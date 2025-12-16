Töötukassa juhatusest lahkub Sirlis Sõmer-Kull

Sirlis Sõmer-Kull vastutas tööturuteenuste ja töövõime hindamise valdkonna eest ning tervisepiiranguga inimeste tööturule toetamise arendamise eest. Töötukassas on ta töötanud 12 aastat.

"Selle aja jooksul on töötukassa roll tervisepiiranguga inimeste tööturule toetamisel oluliselt laienenud. Tänan kolleege ja koostööpartnereid tehtud töö eest," ütles Sõmer-Kull.

"Sirlis Sõmer-Kull on andnud Eesti Töötukassa arengusse olulise panuse, eriti tervisepiiranguga inimeste tööturule toetamise ja töövõime hindamise süsteemi kujundamisel. Tänan teda tehtud töö eest ning soovin edu edasistes väljakutsetes," ütles töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas.

Sirlis Sõmer-Kulli viimane tööpäev töötukassas on 23. detsember. Tema vastutusvaldkonna võtab üle töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas. Töötukassa juhatus jätkab hetkel kaheliikmelisena.