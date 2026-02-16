X!

Uuring: Vene varilaevastiku alused võltsivad oma lipuriiki

Tankerid jäävad tihti Malta ranniku lähedal ankrusse
Tankerid jäävad tihti Malta ranniku lähedal ankrusse
Soome rahvusringhäälingu Yle telesaade "MOT" tuvastas, et Vene varilaevastikku kuuluvad alused võltsivad oma lipuriiki. Yle uuringu kohaselt on viimase aasta jooksul vähemalt 175 sellist laeva vedanud Vene naftat.

Euroopa Liit, Suurbritannia ja USA on kehtestanud sanktsioonid mitmesajale laevale, mis kuuluvad varilaevastikku. Suured lipuriigid, nagu Panama, on varilaevad oma registritest eemaldanud. Sanktsioonide vältimiseks kasutatakse nüüd üha enam võltsitud lippe.

Enamik tuvastatud laevu tegutses Läänemerel ja vedas mitme miljardi euro väärtuses Vene naftat. Selliste laevade abil hiilib Venemaa kõrvale naftasanktsioonidest. Ka Soome võimud on tuvastanud, et Läänemere piirkonnas seilab üha rohkem laevu, mis võltsivad oma lipuriiki. 

Rahvusvahelistes vetes aga vastutab laeva eest peamiselt lipuriik, mis peab tagama laeva ohutuse ja meresõidukõlblikkuse. Soome võimud muretsevad samas võimaliku keskkonnakahju pärast.

Õnnetuse korral oleks keeruline tuvastada isikuid, kes vastutavad varilaevastikku kuuluvate laevade eest. Varilaevade omanikud kasutavad sageli ulatuslikku varifirmade võrgustikku. 

Vene naftale on kehtestatud veel hinnalagi, kuid Kreml üritab sellest mööda hiilida. Venemaa laadib seetõttu naftat ühelt laevalt teisele, püüdes nii varjata selle päritolu. Selline tegevus toimub peamiselt Vahemerel ja Aasias asuvates vetes. 

Üheks selliseks kohaks on Malta lähedal asuv madaliku piirkond. Merelised olud võimaldavad laeval seal jääda ankrusse. See asub samas rahvusvahelistes vetes ja Maltal ega ühelgi teisel riigil pole seal jurisdiktsiooni. Malta endise välisministri sõnul on see piirkond üks Vahemere peamisi salakaubaveo marsruute.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

