E-riigi akadeemia Kuuba digitaliseerimise hankele laekus kolm pakkumist

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
E-riigi akadeemia palju kriitikat pälvinud hankele, millega otsiti kommunistliku Kuuba digitaliseerimiseks vajalike seadmete pakkujat, laekus tähtajaks kolm pakkumist.

Jaanuaris algatas e-riigi akadeemia 441 000-eurose mahuga hanke Kuuba riigile IKT-seadmete ostmiseks.

Ehkki see algatus pälvis kriitikat, arvestades, et Kuuba ei ole demokraatlik riik, ta on Ukraina sõjas Vene poolel ning sihiks seatud digipööre ei tooks kasu Kuuba elanikele, vaid sealsele režiimile, teatas e-riigi akadeemia, et tegu on Euroopa Liidu projekti ja EL-i rahaga ning Kuuba aitamine on EL-i moraalne kohustus.

Nüüdseks on hanke tähtaeg möödas ja õigeks ajaks laekus sellele kolm pakkumist, millest ühe tegi Eesti ettevõte Delta OÜ, kaks pakkumist tuli aga Hispaania firmadelt.

CT Impex Trading on kodulehe kohaselt Barcelonas registreeritud ettevõte, mis on spetsialiseerunud tööstus- ja tehnoloogiliste projektide terviklahenduste pakkumisele, keskendudes eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Galactica Technology SL, mis tegutseb samuti Barcelona piirkonnas, teatab koduleheküljel, et tegeleb infotehnoloogia ja kommunikatsiooniprojektide ning terviklike turvalahenduste elluviimisega.

Pakkumused avati 11. veebruaril ja praegu tegeleb e-riigi akadeemia nende hindamisega.

Projekt "Cuba Digital" algas 2024. aastal. Projekt tugineb 2016. aastal sõlmitud Euroopa Liidu Nõukogu ja Kuuba Vabariigi vahelisele poliitilise dialoogi ja koostöö lepingule, mis loob raamistiku, et Kuuba avalikku haldust moderniseerida.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles jaanuaris, et e-riigi akadeemia ei peaks pugema otsuse taha, mis tehti 2016. aastal, sest maailmas on olukord pärast seda väga palju muutunud. Küsimust arutas ka riigikogu väliskomisjon.

Välisminister Margus Tsahkna ütles pärast e-riigi akadeemia Kuuba projekti ilmsikstulekut, et akadeemia võiks oma tegevuse ümber vaadata, sest Kuuba režiim toetab avalikult Venemaa sõjanarratiivi ega ole näidanud üles vähimatki valmisolekut muutusteks.

Teisipäeval külastab riigikogu väliskomisjon e-riigi akadeemiat, arutlusele tulevad asutuse tegevuse prioriteedid ja eesmärgid.

Toimetaja: Karin Koppel

