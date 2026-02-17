Läbirääkimised kultuuritöötajate miinimumpalga tõstmise üle jätkuvad aprillis

Talo juhatuse liige Maris Rosenthali sõnul jätkuvad kõnelused sealt, kus need eelmisel aastal pooleli jäid.

"Eelmine aasta otsustati selle aasta eelarvest tõsta kultuuritöötaja miinimumtasu kultuuritöötajatele, treeneritele ja kollektiivijuhtidele ning ka palgafondi tõusuks jagada raha. See on nüüd meie algpunkt, kust me jätkame," ütles Rosenthal.

TALO tahab palgatõusu ning ka töötasufondi suurendamist.

"Võtame keskmise palga endale eesmärgiks ja lähme nüüd läbi rääkima töötajate töötasu alammäära tõstmist praegu kehtivalt 1720 eurolt 2021 euroni ning loomulikult ka töötasufondi üleüldist suurendamist, et juhtidel oleks võimalus motiveerida ka oma teisi spetsialiste," rääkis Rosenthal.

Pärast kohtumist ütles Rosenthal ERR-ile, et tegemist oli läbirääkimisi alustava kohtumisega ning kõnelused jätkuvad aprillis.

"Meie tegime oma viis ettepanekut, millega me soovime, et arvestataks. Minister kuulas ära, arutasime. Kuna eelarve läbirääkimised, palgatasu ettepanekud sõltuvad majandusprognoosist, siis olles meid ära kuulanud, tegi kultuuriminister ettepaneku kohtuda aprillis," ütles ta.

"Kunagi ei ole esimesest kohtumisest tulnud konkreetseid ettepanekuid ega summasid," lisas Rosenthal.

Ta märkis, et kuna kultuuritöötaja töötasu suurendamine käib käsikäes töötasufondi suurendamisega, oleks fondi vaja suurendada 15 protsendi võrra.