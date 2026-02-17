TALO tahab kultuuritöötajate miinimumpalga tõstmist 2065 euroni

Talo juhatuse liige Maris Rosenthali sõnul jätkuvad kõnelused sealt, kus need eelmisel aastal pooleli jäid.

"Eelmine aasta otsustati selle aasta eelarvest tõsta kultuuritöötaja miinimumtasu kultuuritöötajatele, treeneritele ja kollektiivijuhtidele ning ka palgafondi tõusuks jagada raha. See on nüüd meie algpunkt, kust me jätkame," ütles Rosenthal.

TALO tahab 20-protsendist palgatõusu ning ka töötasufondi suurendamist.

"Võtame keskmise palga endale eesmärgiks ja lähme nüüd läbi rääkima töötajate töötasu alammäära tõstmist praegu kehtivalt 1720 eurolt 2021 euroni ning loomulikult ka töötasufondi üleüldist suurendamist, et juhtidel oleks võimalus motiveerida ka oma teisi spetsialiste," rääkis Rosenthal.