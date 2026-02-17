Kell 20 "Impulsis": Pärna, Mägi-Rohtmets, Kivi ja Päll pärandivaidlustest

"Impulss" keskendub seekordses saates pärandivaidlustele, sest tihti on need just suureks tüliõunaks lähedaste vahel. Miks pärandivaidlused nii valulikuks võivad kujuneda, arutavad notar Priidu Pärna, vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, riigikogu liige Signe Kivi ja Eesti Pereteraapia ühingu esimees Kristel Päll. Enda nägemust pärandi jagamisest jagavad ettevõtjad Aigar Pindmaa ja Urmas Isok Eesti pereettevõtjate liidust.