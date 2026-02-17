X!

Opositsioonipoliitikute sõnul oli Tsahkna aastakõne loosunglik

Eesti
Margus Tsahkna riigikogus
Margus Tsahkna riigikogus
Eesti

Eesti toetab vankumatult Ukrainat, sest sellest sõltub ka meie julgeolek ja piiride puutumatus, ütles välisminister Margus Tsahkna välispoliitika aastakõnes riigikogus. Opositsioonipoliitikud pidasid Tsahkna kõnet liiga loosunglikuks ja kritiseerisid välisministri suhtumist presidenti.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) sõnul on välispoliitikas käes murranguajastu, kus harjumuspärased reeglid pole enam iseenesestmõistetavad.

Oma vabaduse kaitsmiseks peame olema aktiivsed ja selgete prioriteetidega. Eesti välispoliitika ei tohi olla abstraktne, lisas minister.

"Rahu Ukrainas defineerib meie julgeoleku tulevikuks. Me peame väga selgelt aru saama, et ainult surve Venemaale võib tuua Putini päriselt laua taha ja muuta oma kurssi. Toetus Ukrainale ei tähenda ainult Ukraina aitamist, vaid tähendab ka meie enda julgeoleku tagamist," ütles Tsahkna.

Sõda ja ebastabiilsus Euroopas on Tsahkna arvates saanud alguse n-ö hallidest aladest vaba Euroopa ja muu maailma vahel, mistõttu on oluline välja tulla Euroopa Liidu ja NATO laienemise ummikseisust.

Samuti riigikogu ees kõne pidanud väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) lisas, et Eestile on oluline liitlasruumi püsimine, sealhulgas heade suhete säilitamine muutustes USA-ga.

"Me teame, kui palju sõltub ikkagi Ameerika Ühendriikidega tegevusest, ka sõjalisest kohalolekust, see heidutus, mis on hoidnud varem Nõukogude Liitu, täna Venemaad ründmast NATO-t. Ja see peab nii jääma. Aga tõsi, see töö, ka diplomaatiline tegevus, on täna tunduvalt keerulisem," sõnas Mihkelson.

Opositsioonierakonnad peavad Ukrainat ja julgeolekut samuti välispoliitika üheks olulisemaks teemaks, kuid osa riigikogulaste arvates oli välisminister oma kõnes liiga loosunglik või jättis muu olulise kõrvale.

"Välispoliitika ei seisne ju ainult julgeolekus, me räägime majandusmõõtmest. Praegu on oluline tegelikult ka kõik need kõnelused, mida peaks pidama Euroopa Komisjonis, mis puudutab energeetikat, etteavamist, meie konkurentsivõime tõstmist kogu Euroopas," ütles keskerakondlasest riigikogu liige Lauri Laats

"Tsahkna ajal on ikkagi juhtunud palju äpradusi nagu näiteks tänavapoliitika Tbilisis, mida ükski välisminister endale lubada ei tohiks, siis ka viimasel ajal ülbitsemine presidendiga, kes on proovinud just realistlikku poliitikat teha, mitte loosungeid pilduda. Nii et kahjuks on meie välisminister viinud Eesti välispoliitika tasakaalutusse seisundisse ja mida kiiremini see olukord muutub seda parem," sõnas EKRE rahvasaadik Anti Poolamets.

Kõne lõpus ütles välisminister, et Eesti peab hoidma sisemist ühtsust ja sõnumiselgust, viidates justkui taas president Alar Karisele.

Tsahka sõnul pole Eesti välispoliitiline joon muutunud. Kui president ei arva teisiti, siis pole neil ka erimeelsusi.

"Eesti välispoliitikat kujundab Vabariigi Valitsus ja koordineerib seda siis koos riigikogu, presidendi kui ka teiste välissuhtlejatega ja seetõttu ootame eelkõige meie ja ma arvan ka Eesti riik laiemalt, et kellelegi ei ole lubatud soolosid. Välisminister, peaminister kui ka riigikogu esindajad neid soolosid ei ole teinud," selgitas Tsahkna.

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas president soovib, et Tsahkna välisministri kohalt lahkuks, vastas minister: "Minu välisministri kohale sobimist saab otsustada riigikogu või ka peaminister."

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne Kaamera"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:59

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

18:54

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

18:53

Piip ja Tuut teatris esietendub Murphy seadustest rääkiv lavalugu

18:40

Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

18:38

Ministeerium otsib võimalusi odavate ja kvaliteetsete üüripindade ehitamiseks

18:38

Uus piiriületusgraafik ei sobi mitmetele piiritagustele töötajatele

18:37

Opositsioonipoliitikute sõnul oli Tsahkna aastakõne loosunglik

18:33

Koerte, kasside ja valgetuhkrute kiibistamine laieneb üleriigiliseks

18:32

Tallinn tõstab piirkiirust Kaarli puiesteel ja langetab Nõmme teel Uuendatud

18:30

Päevakaja (17.02.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

16.02

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08:29

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

09:26

Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole Uuendatud

10:03

Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 860 eurole

16.02

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

07:39

Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

16.02

Isamaa Tartu fraktsioon arvab Kris Kärneri enda ridadest välja Uuendatud

15:36

Ukraina süütas droonirünnakuga naftakäitise Krasnodari krais Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:59

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

18:28

Kalev lõi käed Stojkovicile tuttava keskkaitsjaga

17:41

Keila Coolbet üllatas veerandfinaalis Pärnut, Kalev/Cramole kindel võit

17:30

Kehva: ükskõik, mis juhtub, võtame selle vastu ühe meeskonnana

loe: kultuur

18:54

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

18:53

Piip ja Tuut teatris esietendub Murphy seadustest rääkiv lavalugu

18:40

Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

15:13

Erkki-Sven Tüür: autorialbum sai minu jaoks tähenduse omaaegsest progerokist

loe: eeter

15:08

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Lia Laatsi tema 100. sünniaastapäeval

13:47

Tinderist tõelise armastuse leidnud paar: me ei taha teineteist muuta

12:39

Eesti Laulu finaal pani fännid juubeldama ja Jüri Muttika saali koristama

12:09

Lühinägevus levib maailmas epideemiliselt ja algab sageli juba koolieas

Raadiouudised

17:45

Piiri ööseks sulgemine on pannud Lõuna-Eesti osad ettevõtted sundseisu

17:35

Kooligruppide muuseumibroneeringud on märgatavalt vähenenud

17:35

Eesti toetab jätkuvalt Ukraina territoriaalse terviklikkuse põhimõtet

17:00

Ida-Viru kutsehariduskeskuses toimuvad eesti keele intensiivkursused

16:55

Hooldekodud tõstavad hindu

16:25

Mitmed riigid peavad vajalikuks heitkogustega kauplemise süsteemi muutmist

15:30

Raadiouudised (17.02.2026 15:00:00)

13:15

Tallinn tahab seadusega kehtestatud reegleid kergliikuritele

12:50

Ilm lähipäevil soojemaks ei lähe

12:25

Raadiouudised (17.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo