Kliimaaktivistidel ei õnnestunud ringkonnakohtus õlitehast takistada

Keskkonnaaktivistid pöördusid ringkonnakohtusse pärast seda, kui esimese astme kohus jättis tühistamata keskkonnaameti välja antud uue õlitehase kompleksloa, kirjutab Põhjarannik.

Ka Tallinna ringkonnakohus leidis jaanuari lõpus tehtud otsuses, et keskkonnaamet andis kompleksloa välja kooskõlas kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkidega, mis on Eesti jaoks siduvad nii EL-i õiguse järgi kui ka nendega, mis on püstitatud riigisisestes strateegilistes arengudokumentides.

Ringkonnakohus pidas põhjendamatuks roheaktivistide kaebuse põhiväidet, mille kohaselt õlitehase käitamine ei võimalda saavutada kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke. Kohus märkis, et kompleksluba on antud tähtajaliselt 2034. aasta lõpuni ning ainuüksi selle perioodi heide ei välista Eestile siduvate eesmärkide täitmist.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ja Fridays for Future Eesti on ühismeedias teatanud, et nad valmistuvad vaidlustama seda riigikohtus.