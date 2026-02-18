Soome parlament hääletas kanepi legaliseerimise vastu

Kodanikualgatuses tehti ettepanek seadustada kanep ning lubada Soomes vanusepiirangutega selle tarvitamine, omamine, isiklikuks tarbeks kasvatamine, valmistamine ja müük.

Algatuse vastu hääletas 145 parlamendisaadikut, poolt oli 18 saadikut

Ka õiguskomisjon soovitas oma varasemas raportis algatus tagasi lükata. Komisjoni liikmetest esitasid parlamendiliikmed Atte Harjanne (Rohelised) ja Jessi Jokelainen (Vasakliit) raportile eriarvamuse.

Komisjon põhjendas algatuse tagasilükkamist muu hulgas sellega, et kanep võib põhjustada sõltuvust ja selle tarvitamine võib kaasa tuua mitmesuguseid kahjusid, kuigi see on mitmete näitajate poolest vähem kahjulik kui paljud teised uimastavad ained.

Komisjoni raporti kohaselt võiks kodanikualgatuses välja pakutud mudel turu kasvades viia aine tarbimise ja kahjude suurenemiseni kogu elanikkonna seas.