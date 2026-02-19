X!

TTJA lubab, et kaupade masshävitamist roheväidete direktiiv kaasa ei too

Eesti
Kauplus.
Kauplus. Autor/allikas: Rimi pildipank
Eesti

Kaupmehed ei pea kartma roheväidete direktiivi nõuetele mittevastavate toodete prügimäele saatmist. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) rõhutas samas, et iga tooteartikli lõpuni müümist käsitletakse eraldiseisva juhtumina.

Sügisest muutuvad poeriiulid tundmatuseni: terminid nagu "roheline", "ökosõbralik" ja "jätkusuutlik" peavad olema tõendatud sõltumatu osapoole sertifikaadiga. Tõendamata ökoväidete esitamine on keelatud.

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil hoiatas, et siiani kestev reeglite ebaselgus ja jäik rakendamine võib kaubandussektorile tähendada kahju ja halvimal juhul toodete hävitamist. Peili sõnul on küsimus eeskätt selles, mida teha juba turule lastud toodetega.

Peil nentis, et praegu on tegemist korduva olukorraga, kus mingi direktiiv on vastu võetud, kuid segadused kestavad.

TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel kinnitas, et sarnane mure on kõikides liikmesriikides. Koppeli sõnul on ameti peamine sõnum ettevõtjatele, et asja tuleb käsitleda mõistusega, kuid igat toodet ja olukorda käsitletakse eraldiseisvana.

"Meie eesmärk ei ole hakata paluma tooteid hävitada ega lettidelt eemaldada. See on üldine lähenemine, aga loomulikult vaatame me iga kaasust eraldi," selgitas Koppel.

Ta rõhutas, et lahendus sõltub konkreetsest kaubast või teenusest ning ühte must-valget vastust, mis sobiks korraga kõigele, ei ole olemas.

"Minevikus arutati, kas väikestele tootjatele võiks teha erisusi. Meie olime sellele vastu – see, et oled väike, ei tähenda, et võid tarbijat eksitada. Nõuded peavad kehtima võrdselt kõigile," rõhutas Peil.

Ka pole lahendus uute märgiste lisamine toodetele, mis enam ökonõuetele ei vasta.

"Seda praegu arutatakse, aga ma ei kujuta ette, kuidas peaks kaupmees kümnete tuhandete toodete puhul igaühele sildi juurde panema, et väide ei vasta tõele. Kaupmees ei tohi omaalgatuslikult tootja toote juurde silti panna. Ta peaks selle teksti iga tootjaga eraldi kooskõlastama. See töömaht ja sellega kaasnev paratamatu hinnatõus ei vääri küünlaid," märkis Peil.

Mida aga teha roheliste reklaamlausetega ja piltidega?

Lisaks konkreetsetele ökomärgistele on tegelikult ka ülimalt keerukas lahendada küsimust turunduse vaatenurgast.

Koppel tunnistas, et tegemist saab olema väga keerulise väljakutsega, sest paljudel toodetel on näiteks lihtsalt lummavad looduspildid või reklaamlaused, mida on keerukas tõlgendada.

Peil tõi näiteks tualettpaberi, millel on pilt oravast metsas. Või kui mõne põllumajandustoote peale on lihtsalt kirjutatud, et see toode armastab loodust? Koppel möönab, et just sellised näited kinnitavad vajadust üksikjuhtumi põhiselt süveneda.

Amet ei hakka tegema lauskontrolli pelgalt piltide või märksõnade põhjal, vaid hindab sisuliselt, kas konkreetne kujundus eksitab tarbijat või mitte.

Koppel lisas, et kuigi emotsionaalsed laused on juriidiliselt piiripealsed, siis liiga üldised väited nagu "meie toode on roheline" või "oleme rohelised seest ja väljast" on edaspidi kindlasti keelatud, sest neid pole võimalik faktiliselt tõendada.

"Turunduslikult tuleb ümber mõelda, mida me tegelikult oma toote või teenuse kohta väita saame," märkis ta.

TTJA-le tähendab direktiiv oluliselt suuremat töömahtu, kuid uusi inimesi ametisse juurde ei palgata. Seetõttu keskendutakse pigem nõustamisele ja tõmmatakse tagasi tegevusi muudes valdkondades.

Peil ei varja, et uued nõuded tähendavad tarbijale hinnatõusu. "Igasugune läbipaistvus või tavapärasest kõrgemad nõuded tõstavad toodete hinda. Kaupmehed ostavad need tooted sisse ja ilmselt tulevad tootjatelt mingil hetkel hinnatõusuteated," nendib Peil.

Siiski on nii kaupmeeste liit kui ka TTJA ühel meelel: pikas plaanis peab turg muutuma selgemaks. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:07

Kell 22 "Esimeses stuudios" Lauri Läänemets

16:00

TTJA lubab, et kaupade masshävitamist roheväidete direktiiv kaasa ei too

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

15:54

Reuters: USA arendab EL-i sisupiirangutest mööda minevat veebiplatvormi

15:45

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

15:42

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

15:37

RKIK kuulutas välja hanke kaitsevööndi punkrite soetamiseks

15:36

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

15:25

Soome eluasemeturg elavneb

15:24

Henrik Ehte: tahame Funk Embassyga jõuda Grammydele ja igasse Eestimaa nurka

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

18.02

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

18.02

Kas Karis soovitas Michalil välisministri välja vahetada?

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

18.02

"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

11:08

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

07:36

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

15:42

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

15:16

Johanna Talihärm valiti esimese eestlasena ROK-i sportlaskomisjoni

15:04

Kanada peatreener ei välistanud Crosby osalemist poolfinaalis

14:14

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

loe: kultuur

15:24

Henrik Ehte: tahame Funk Embassyga jõuda Grammydele ja igasse Eestimaa nurka

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

11:35

Aivar Kulli ajalootund. Karl Ast Rumori ajaloofilosoofia

10:37

Otse kell 19: Vanemuises antakse üle Tartu Kultuurikandja 2025 auhinnad

loe: eeter

15:36

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

13:18

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

12:18

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

12:40

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

12:30

Reede tuleb tugevneva tuulega

12:20

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

09:45

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

09:40

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

09:35

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (19.02.2026 09:00:00)

18.02

Päevakaja (18.02.2026 18:00:00)

18.02

Õiguskantsleri hinnangul pole Haapsalu LV osasid detaiplaneeringuid kehtetuks tunnistades käitunud õigesti

18.02

Lõuna-Eesti turismisihtkohad pakuvad tänavu vähem eripakette

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo