Lõuna-Eestis ehitati suurim lumememm

Foto: ERR
Mõnikord võib olla nii, et mõne suure asja ehitamine ei peagi olema liialt keeruline, eriti kui seda juba lapsena oled harjutanud. Lõuna-Eesti suurima lumememme valmistamiseks piisas ühes talus vaid traktorist, põllu ääres olevast lumest ja talu peremehe mängulustist.

Vastseliinas Variku talu lumeraja keskele on rajatud arvatavasti Lõuna-Eesti kõrgeim lumememm. Lumememm on üle kaheksa meetri pikkune.

"Lumememme taga põld on aetud selleks alumiseks osaks lumememmel, mäkke üles aetud, siis veega kinni kastetud - umbes segu tegemine - ja pärast on teda natuke voolitud," sõnas Variku talu peremees Ivar Haabsaar.

Variku talus ei ole see esimene kord sellist lumememme ehitada, kuid tänavu valmis saanud lumeskulptuur on mõõtmetelt eelmisest palju suurem ja kõrgem. Talu peremees ei välistanud, et kui talvine ilm püsib võib lumememm saada endale vähemalt sama suure kaaslase.

"Eks ma õhtuti peale tööd tegin natuke, võib-olla nädalapäevadel paar tundi. Nii ongi, et kastad ära ja pead ootama kuni ta ära külmub. Ülemised pallid on maas valmis tehtud ning samamoodi voolitud ilusamaks ja ümaramaks," lausus Haabsaar.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

