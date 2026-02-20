Kaks konservatiivset väikeparteid plaanivad ühineda

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) on otsustanud ühineda erakonna Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Koguga (EVP-PL).

Neljapäeval toimunud ERK-i erakorraline üldkoosolek andis üksmeelse nõusoleku ühinemaks Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Koguga (EVP-PL).

Pärast äriregistri toimingute lõpuleviimist jätkatakse tegevust uue koosseisuga ühisel üldkoosolekul, kus valitakse erakonna esimees, aseesimehed, juhatuse ja aukohtu liikmed ning esitatakse ka võimalikud ettepanekud nime muutmiseks ja programmi uuendamiseks.

ERK-il on äriregistri andmetel 509 ja EVP-PL-il 553 liiget. See tähendab, et kahe erakonna liitumisel loodaval erakonnal võiks kokku olla 1064 liiget.

ERK loodi 2024. aastal pärast EKRE-s lahvatanud sisetüli.

Tüli tagajärjel visati erakonnast välja mitmed juhtliikmed näiteks Henn Põlluaas, Jaak Valge, Silver Kuusik ja Helle Kullerkupp. Hiljem astusid erakonnast välja veel Jaak Madison, Ants Frosch ja Leo Kunnas.

ERK-iga liitusid nimistust Valge, Kuusik, Kullerkupp ja Frosch. Kuusikust sai ka erakonna esimees.

EVP-PL loodi 1992. aastal ning erakonna esimees on Rein Koch.

1995. aasta riigikogu valimistel osales Põllumeeste Kogu valimisliidus Koonderakond ja Maarahva Ühendus, mis võitis valimised ning selle tagajärjel pääses kaks EVP-PL-i liiget ka riigikogusse.

2007. aasta riigikogu valimistel osalesid Põllumeeste Kogu liikmed IRL-i nimekirjas.