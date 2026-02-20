Kohalikud rajavad üle Eesti jääradasid

Erinevalt möödunud talvedest on tänavu pikalt kestnud miinuskraadid võimaldanud rajada nii järvedele kui ka maismaale erineva pikkusega jääradasid.

Otepää lähistel asuval Pühajärvel on teadaolevalt Eesti pikim lahtilükatud matkarada. Üle järve vooklev jäärada on enam kui 11 kilomeetri pikkune ning seal saab praegu kõige paremini liikuda suuskadel või tõukekelguga.

"Pühajärve avarus pakub inimesele hoopis teistsuguse vabaduse, vaate ja perspektiivi. Talvel on ideaalne võimalus vaadata panoraami ja maastikku, mida ümbrus ja künkad pakuvad – metsaseid kaldaid ja saari," rääkis jääraja rajaja Imre Arro.

"Reedel sai tehtud 11 kilomeetrit, terve ring. Uhke olen ka, sest tegin esimese jälje ette. Teised tegid seitse kilomeetrit, ma tegin ikka 11, kui juba tuldud sai. Ei ole külm, väga mõnus on. Kui tuul tuleb, tõmban kapuutsi pähe ja on mõnus jälle," rääkis Tartust pärit kelgutaja Margus.

Pukast pärit kelgutaja Annika sõitis kolm kilomeetrit. "Igal juhul on liigutatud ja on päike – kõik see teeb sõidu väga mõnusaks," märkis ta.

Põlva lähistel asuvas Peri külas otsustasid kohalikud inimesed rajada mõisaparki 200 meetri pikkuse kurvilise uisuraja.

"Vaatasime kadedusega kõiki neid toredaid kohti, kus on saadud jõgede ja järvede peale teha uisuradasid. Meil sellist luksust ei ole, aga mõtlesime, et teeme uisuraja siia valmis. Valasime pargi alla vett maha ja oleme seda teinud umbes kuu aega," selgitas jäämeister Karl Tammiste.

Võrust pärit uisutaja Meiko sõnul on raja kurvid nauditavad. "Kiired ka, suhteliselt mõnusad. Mulle meeldib," lisas ta.