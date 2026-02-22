Witkoff loodab Zelenski-Putini kohtumist pärast järgmist kõnelusvooru

USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steven Witkoff prognoosib Ukraina ja Venemaa läbirääkijate uut kõnelusvooru kolme nädala jooksul ning loodab, et pärast seda on võimalik korraldada ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini kohtumise.

"Neil on raske kokkuleppele jõuda. Jared ja mina loodame, et me esitasime mõlemale poolele mitu ettepanekut, mis võimaldavad neil kohtuda järgmise kolme nädala jooksul ja võibolla isegi viia Zelenski ja president Putini tippkohtumiseni," ütles Witkoff ööl vastu pühapäeva Fox Newsile, viidates Trumpi väimehele Jared Kushnerile.

Witkoffi sõnul on ta kohtunud Putiniga kaheksa korda, et mõista tema motiive, eesmärke jne. Ta märkis, et mõistab nüüd Venemaa praegust seisukohta.

"Ta (Putin) on minuga alati avameelne olnud. Ma ütlen seda ja mind kritiseeritakse selle pärast, aga see on tõsi. Ta ütles mulle oma punased jooned... Kuidas sa saad sõlmida kokkuleppe kellegagi vastaspoolel, kui sa ei tea, kust see inimene on pärit?" ütles Witkoff.