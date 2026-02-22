Galerii: Tallinnas korraldati Ukraina toetuseks rongkäik

Ukraina kultuurikeskusest alguse saanud rongkäik liikus läbi vanalinna, möödus Venemaa saatkonnast ja jõudis lõpuks Vabaduse väljakule, kus peeti kõnesid. Selle aasta aktsiooni loosung oli "Kaitse tulevasi põlvkondi".

Sõja meeldetuletamise kõrval avaldati tänu Eestile ja kutsuti üles pingutama Venemaa kätte jäänud Ukraina laste tagasitoomise nimel. Sarnaseid üritusi korraldavad ukrainlased seoses läheneva sõja alguse aastapäevaga kõikjal üle maailma.

"Ühest küljest on see üks kokkutuleku vorm. Ukrainlaste jaoks on väga tähtis, et kuskil saab tulla ja koguneda. Teisest küljest on see tähtis - selline korrektne ja väga ilus üritus - , kuidas Eesti avalikkusele meelde tuletada. Kuigi ma ei arva, et eestlastele peab meelde tuletama, aga ikkagi, kui nad näevad Ukraina lippe, teevad pilte... Alati on tore, eriti täna sellise päikselise ilmaga, näha neid Ukraina lippe ja nii palju Tallinna vanalinnas," sõnas Ukraina kultuurikeskuse liige Katja Novak.