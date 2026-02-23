Sillat pani motomuuseumi eksponaadid müüki

Mootorispordi muuseum (MOMU) Turbas sulges eelmisest sügisest uksed, sest külastajaid oli vähe ja majandusolukord raske. Tänaseks tegeleb muuseumit juhtinud Arno Sillat endale kuulunud väljapaneku osa müümisega.

Sillat seletas, et temale kuulunud väljapaneku osa müüb ta maha või jagab laiali.

"Ei taha seemneks jätta, et uuesti kihk peale tuleks," sõnas Sillat.

Tänaseks on Sillat endale kuulunud muuseumi eksponaatidest osa juba maha müünud ning oma karikad ja kiivrid laste vahel laiali jaganud.

Huvi olevat eksponaatide vastu arvestatav, ent neid, kes päriselt osta tahavad juba vähem, selgitas Sillat.

Müügi osas on Sillati hinnangul huvi välismaa ja Eesti ostjate vahel ligikaudu pooleks.

Kahjutunnet muuseumi sulgemise ja eksponaatide müümise osas Sillati sõnul üles aga ei jää.

"On tehtud kaua, ise tegime, ise finantseerisime. Aga igavesi asju elus pole olemas," nentis Sillat ning ütles, et edaspidi ootavad teda juba uued väljakutsed.

Muuseumis deponeeritud eksponaadid tagastati omanikele ning tänaseks võibki automüügiportaalides müügis leida näiteks MOMO-s väljapandud Estonia 21 vormelauto.

Estonia seeria vormeleid valmistas Tallinna autode remondi katsetehases ning masinaid saatis Nõukogude Liidu meistrivõistlustel suur edu.

Turbas Ellamaa kunagises elektrijaamas asunud MOMU tegutses ühtekokku kaheksa aastat. Sillati sõnul oli tegemist maailma ühe suurema mootorspordi muuseumiga. Lisaks korraldati muuseumis kultuuriüritusi.

MOMO väljapanekult võis leida erinevaid ajaloolisi vormeleid, mootorrattaid, ralliautosid ning muud mootorispordiga seonduvat, millega Eesti võistlejad rahvusvahelistel võistlustel tugevaid tulemusi tegid.