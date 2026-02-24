Otse kell 17.30: vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias
Vabariigi aastapäeva ametlik tähistamine kulmineerub teisipäeval peoõhtuga Estonias, kus president Alar Karis peab aasta tähtsaima kõne, saab jälgida kontserti ning hiljem toimub tervitustseremoonia. ETV ülekanne Estoniast algab kell 17.30.
Peoõhtule Estonias on kutsutud ligi tuhat külalist.
President Alar Karise kõnele järgneva kontserdi lavastaja on Priit Võigemast ning muusikajuht Siim Aimla. Tervitustseremoonia toimub Valges saalis ja meeleolukas koosviibimine jätkub Estonia kontserdisaalis Tallinna politseiorkestri ja solistide esituste saatel.
ETV otseülekandes vestlevad külalistega ajakirjanikud Laura Kalam, Taavi Eilat ja Margus Saar.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi