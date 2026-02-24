Otse kell 17.30: vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

Peoõhtule Estonias on kutsutud ligi tuhat külalist.

President Alar Karise kõnele järgneva kontserdi lavastaja on Priit Võigemast ning muusikajuht Siim Aimla. Tervitustseremoonia toimub Valges saalis ja meeleolukas koosviibimine jätkub Estonia kontserdisaalis Tallinna politseiorkestri ja solistide esituste saatel.

ETV otseülekandes vestlevad külalistega ajakirjanikud Laura Kalam, Taavi Eilat ja Margus Saar.