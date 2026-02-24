X!

Lauri Hussar: Euroopa peab vabanema hirmust tuleviku ees

Arvamus
Lauri Hussar riigilipu pidulikul heiskamisel Toompeal.
Lauri Hussar riigilipu pidulikul heiskamisel Toompeal. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Arvamus

Euroopa peab vabanema hirmust tuleviku ees, ma peame uskuma oma jõusse ja võimesse muutuda majanduslikult ja sõjaliselt veel palju võimekamaks, ütles Lauri Hussar Tallinnas Toompeal riigilipu pidulikul heiskamisel peetud kõnes.

Armas Eesti rahvas! Õnnitlen teid iseseisvuspäeva puhul!

Veebruaris, aastal 1918 kuulutasid Päästekomitee liikmed Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik välja iseseisvusmanifesti. Sellele vundamendile toetub nüüd ka meie iseseisev ja demokraatlik Eesti Vabariik.

Aga katsugem sel hommikusel tunnil, mil meie sinimustvalge lipp on kerkinud Pika Hermanni torni, mõelda: mis tunne neil oli?

Mina võrdleks seda Christopher Kolumbuse missiooniga minna kolme laevaga tundmatule teekonnale läände. Ta uskus, et kusagil seal peab olema India ehk rikkus, vürtsid, uued võimalused. Vabadus minna läände ja vabadusega kaasnev lootus paremale elule.

Nii teadsid ka Päts, Vilms ja Konik, et rahvaste enesemääramise õigus on olemas. Nad said tugineda Ameerika Ühendriikide presidendi Woodrow Wilsoni põhimõtetele, mis kõnelesid rahvaste õigusest ise oma saatust määrata. See õigus tuli läänest.

Ent selle õiguse teostamiseks oli vaja julgust. Mitte karta suurriikide kapriise ega loota juhusele, vaid minna merele ja tegutseda ning kuulutada välja Eesti iseseisvus.

Nagu Kolumbus ei osanud ette näha uut mandrit, ei saanud ka Päästekomitee liikmed teada, milline saab olema edasine tee. Nad ei teadnud eesootavast sõjast ega kahe aasta pärast sõlmitud Tartu rahust. Ammugi ei kujutanud nad ette, et 19 aastat hiljem püüab Molotovi–Ribbentropi pakt seda rahu tühistada. Aga üks oli selge: tuleb tegutseda, mitte passida.

Lubage mul seejuures korraks peatuda sõnal "rahu". Rahu vajab kogu Euroopa. Seda vajab maailm. Eeskätt vajab seda Ukraina, kes on neli täispikka aastat pidanud vabadussõda imperialistliku Venemaa vastu.

Tartu rahu õppetunnid meile kõigile on seejuures selged. Õiglane rahu sünnib siis, kui agressiooni hind tõuseb talumatuks. Selleks on tarvis rahvusvahelist survet agressorile, isolatsiooni ja sanktsioone. Kuid kõige olulisem on rahva enda kaitsetahe ja valmidus oma vabadust kaitsta ning mõistagi liitlaste olemasolu.

Eesti Vabadussõjas tõrjusime vaenlase välja oma piiridest. Alles siis algasid tõsised läbirääkimised. Alguses olid nõudmised pöörased, aga me pidasime vastu. Ja sündis õiglane rahu. Rahu, mis tunnustas väikese rahva õigust olla peremees oma maal.

Need põhimõtted kehtivad ka nüüd. Toetus Ukrainale, agressori igakülgne isoleerimine, rahvusvahelise õiguse kehtestamine, see on tee rahuni.

Meie ajalooline valik oli liikuda läände. Ankurdada end Euroopa Liidus ja NATO-s. Ent meie maailm ei ole täiuslik ja Euroopa ei ole probleemivaba, kuid need ühendused on meie riigi ja rahva tuleviku jaoks absoluutselt parimad rahvusvahelise ühise tegutsemise vormid.

President Toomas Hendrik Ilves tuletas omal ajal Ameerika lastejutust "The Little Engine That Could" Eesti jaoks mõtte: "Me suudame!" Me oleme väikesed, aga me suudame! Koos oma liitlastega – olgu need Taani, Holland või Malta – suudame me rohkem! Suudame Euroopat tugevamaks teha!

Euroopa peab vabanema hirmust tuleviku ees. Peame uskuma oma jõusse. Võimesse muutuda majanduslikult ja sõjaliselt veel palju võimekamaks. Nii nagu Kolumbus avardas maailma, nii avardab ja tugevdab Eesti seda oma tegude ja väärtustega. Meie maine on seejuures kaugelt suurem kui meie pindala ja rahvaarv eeldada võiks. Täpselt samuti murdis Henry Sildaru väikese riigi ja rahva esindajana end pjedestaalile Milano Cortina olümpiamängudel. Meist kordades suurematel riikidel seda rõõmu ei olnud. See on omamoodi ime.

Aga vaatame korraks enda ümber. Milline kaunis Eesti talv! Järved on jääs, meri kaanetunud. Päev on juba kukesammu võrra pikem. See ilu ei ole iseenesestmõistetav. Nii nagu vabadus ei ole kunagi iseenesestmõistetav.

Täna mälestagem Eesti Vabariigi rajajaid. Tunnustagem taastajaid. Ja kandkem endas üht lihtsat, aga võimsat mõtet: tänu meie ühisele tegutsemisele elame me vabas, kaunis ja väärikas riigis.

Elagu Eesti!

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

22.02

Kristen Michal: on väärtuskonfliktide teravnemise aeg

23.02

Arashk Azizi: mida tähendab olla eestlane?

23.02

Helena Metslang: kui sõdurioskused ja keeleõpe kohtuvad

23.02

Meelis Oidsalu: on tähtis, et Ukraina ei tunneks end unustatuna

18.02

Reimo Lutter: soode taastamine võib põhjustada sajandipikkuse kliimavõla

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

23.02

Riste Sofie Käär: brutaalsetes naljades on sageli rohkem kaastunnet ja kriitilist meelt

28.01

Muuseumide liidu tegevjuht: muuseumid on haridusasutuste strateegilised partnerid

26.01

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

VIIMASED UUDISED

09:19

Keelenupp. Et sõna ei jääks üksikuks

09:14

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

09:06

Võigemast aastapäeva kontserdist: ärevus on teema, mida oleks imelik vältida

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

08:22

Galerii: vabariigi aastapäeva lipuheiskamised üle Eesti

08:06

Ülevaade. Mängufilm aastal 2025 — kõigile midagi

08:01

Bratka ja Kosareva kerkisid üleplatsinaiseks, Adler säras kaotusmängus

07:44

Lauri Hussar: Euroopa peab vabanema hirmust tuleviku ees

06:58

Kallas: me ei tahtnud anda Ukrainale sõnumit sanktsioonipaketi luhtumisest

06:01

Otse kell 11.55: kaitseväe paraad Tallinnas Vabaduse väljakul

06:01

Otse kell 17.30: vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

06:01

Vaata otse: riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni

23.02

VIDEO | Milano Cortina taliolümpiamängud said väärika lõpu

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

23.02

Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo