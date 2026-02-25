Tartus rajati Anne kanalile 108-meetrise läbimõõduga jääkarussell

Kui Tartus on Emajõele minek muutunud jää hapruse tõttu ohtlikuks, siis Anne kanalil jää kannab ja nii loodi sinna Eesti vabariigi 108. sünnipäeva puhul 108-meetrise läbimõõduga jääkarussell. Kui kaua karussell huvilistele rõõmu pakub, sõltub aga ilmast.

Ligi kaks tundi mõõtmist ja sellele lisaks neli ja pool tundi saagimist tõi Anne kanalile üle aastate taas jääkarusselli, mille läbimõõt oli sellel korral rekordiliselt 108 meetrit.

"Eesti vabariik 100 oli meie kõige esimene rekord ja oligi (läbimõõt) 100 meetrit. Nüüd on kaheksa aastat mööda läinud, piisav vahemaa, et rekordit teha. Ega meil siin mõõdud on varsti piiratud. Paar aastat võib-olla ei tee ja kui peaks ühe aasta veel tegema, siis võib-olla ei mahugi ära," lausus jääkarusselli meister Andrei Kulagin.

"See on suurepärane. Ma ei oska isegi võrrelda. See on ainulaadne kogemus. See annab ka natuke adrenaliini. See on kunst ja inseneeria ka. Äge," leidis jääkarusselli proovinud Vladislav.

Jää paksus Anne kanalil oli tegijate sõnul vähemalt 29 sentimeetrit, kuid kohati tuli läbi saagida ka üle 40 sentimeetri jääd. Kõige olulisem oli karusselli rajamise juures meistrite sõnul, et ring saaks ideaalse kujuga.

"Selle tarbeks on meil sinna pandud üks punane post ja sellest traadiga mõõdame täpselt 54 meetrit kahekordse ringina ja siis lõikame jääviilakad," ütles Kulagin.

Kui kaua karussell huvilisi rõõmustab, sõltub ilmataadist.

"Kui öösel on 15 kraadi külma, siis ongi läbi sõit. Sula mõttes – nii kaua, kui päästeamet lubab. Juba hoiatati, mida ma ka hoiataks üle, et ärge Emajõe peale minge, aga tulge kanali peale," lausus Kulagin.