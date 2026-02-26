X!

Tallinn teeb Põhja-Tallinna koolivõrgu põhjalikult ümber

Eesti
Avatud kooli hoone Tallinnas Auna tänaval.
Avatud kooli hoone Tallinnas Auna tänaval. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus otsustas Põhja-Tallinna koolivõrgu ümber teha: Ristiku põhikool hakkab kasutama Avatud kooli hoonet, viimane kolib sügisest Karjamaa tänavale, kuhu jääb ajutiselt osaliselt tegutsema ka Kalamaja põhikool, Põhjatähe põhikool jätkab juriidiliselt tegevust Lasnamäel ning Pelgulinna gümnaasiumist saab põhikool.

Tallinna linnavalitsus teatas neljapäeval, et on otsustanud korraldada ümber Põhja-Tallinna koolivõrgu, et viia koolide struktuur ja õpilaskohtade planeerimine kooskõlla õpilaste tegeliku arvu, uuendatud rahvastikuprognoosi ja vastutustundliku linnajuhtimise põhimõtetega.

Linnavalitsus põhjendas, et Põhja-Tallinna koolivõrku on viimastel aastatel mõjutanud nii uute koolide avamine kui ka Ukraina sõjapõgenike lisandumine. Eelmise aasta lõpus uuendas Tartu ülikool rahvastikuprognoosi, mille kohaselt laste arv lähiaastatel väheneb ning Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul on koolivõrgu korrastamine vältimatu.

"Otsus on majanduslikult ja demograafiliselt põhjendatud. Tegemist on süsteemse korrastamisega, mille eesmärk on lõpetada varasemate poliitiliste otsuste tagajärjel tekkinud segadus. Põhjatähe kooli näide – 16 õpilast, 11 töötajat ja 14 miljonit eurot investeeringut – räägib enda eest. Vastutustundlik linnajuhtimine tähendab, et me ei saa sellist kulustruktuuri ignoreerida," ütles Raudsepp.

Tema sõnul ei saa koole planeerida optimistlike prognooside, vaid tegelike demograafiliste näitajate alusel ning nende kohaselt väheneb laste arv Põhja-Tallinnas kolmandiku võrra.

Otsuse kohaselt kolib Tallinna Avatud kool selle aasta sügisest Karjamaa 18 hoonesse ning jätkab seal tegevust.

Tallinna Põhjatähe põhikool jätkab juriidiliselt tegevust Lasnamäel ning selle 16 õpilasele tagatakse võimalus jätkata õpinguid Avatud koolis või teistes piirkonna koolides.

Kalamaja põhikool jätkab ajutiselt osaliselt Karjamaa 18 hoones kuni kooli juurdeehituse alguseni ning Pelgulinna gümnaasium muutub põhikooliks.

Ristiku põhikooli ruumikitsikuse lahenduseks saavad senised Avatud kooli ruumid aadressil Auna 6, mille linn varasema otsusega on soetanud, ning nii ei pea selle kooli õpilased enam ajutistes moodulklassides õppima.

Tallinna abilinnapea Andrei Kante ütles, et viimastel nädalatel on kohtutud koolide juhtkondade, õpetajate ja lapsevanematega ning selgitatud kavandatavaid samme.

"Kõik muudatused tehakse nii, et õpilastele oleks tagatud koolikoht ning koolide töökorraldus oleks loogiline ja jätkusuutlik," lausus Kante.

Tallinna linnavalitsuse teatel käsitlevad nad koolivõrku osana laiemast finantsjuhtimise ja investeerimisotsuste korrastamisest. Eesmärk on siduda koolivõrk rahvastikuprognoosiga ning vältida olukordi, kus rajatud või kavandatud koolikohti ei ole võimalik täita.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:38

Uus liigitussüsteem aitab tehisarul valeinfo levitajaid märgata

10:33

Eelnõu kohustaks mobiilsete liikluskaamerate ette panema hoiatusmärgi

10:23

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

10:07

Bakterivastased pinnakatted võivad pikema aja jooksul alt vedada

09:54

Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega Uuendatud

09:49

Nähtamatu liikumine võib määrata hambatäidise vastupidavuse

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

09:41

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

09:36

Rubio ja Vance hoiatasid Iraanist tuleneva ohu eest

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

25.02

Sõja 1463. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

25.02

Trump pidas ajaloo pikima kongressi aastakõne

ilmateade

loe: sport

10:23

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

09:41

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

09:04

NBA liidrite duelli võitis Detroit Pistons

08:10

Käidi klubi hea hoog jätkub, eestlane taas platsil

loe: kultuur

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

09:14

Clicherik avaldas lühialbumi "Elekter"

25.02

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

25.02

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

loe: eeter

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

08:56

Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

25.02

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

25.02

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (26.02.2026 09:00:00)

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

25.02

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

25.02

Neljapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo