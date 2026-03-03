X!

Uus rahvastikuprognoos pakub Tallinnale väiksemat kasvu

Eesti
Jalakäijad ja elektrisõidukitega liiklejad.
Jalakäijad ja elektrisõidukitega liiklejad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kui kolme aasta eest tehtud ehitusturupõhine prognoos pakkus, et aastaks 2050 kasvab Tallinna elanikkond umbes 90 000 inimese võrra, siis uus prognoos, milles ehitusturgu ei arvestata, ennustab sajandi keskpaigaks rahvaarvu kasvu 22 000 inimese võrra.

2023. aasta kevadel valminud Tartu Ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse analüüs prognoosis, et Tallinna elanike arv suureneb lähitulevikus enim välisrände mõjul ning tõenäolisema stsenaariumi pealt tehtud prognoos näitas, et pealinnas elab veerand sajandi pärast umbes 90 000 elanikku rohkem kui aastal 2023. Tegu oli turu- ehk elamuehitusmahupõhise stsenaariumiga.

Baasstsenaarium prognoosis elanike kasvu 55 000 võrra. Kui arvestada, et 2025. aasta tegelikku rahvaarvu, siis on kahe stsenaariumi võrdluses vahe üle 19 000 elaniku ehk siiski märkimisväärne.

Tänavu veebruaris valminud, seekord Tallinna strateegiakeskuse poolt tehtud uuring "Ülevaade Tallinna rahvastikuprognoosi baasstsenaariumist 2026–2050" prognoosib aga elanike kasvu märksa tagasihoidlikumana: kuni aastani 2035 kasvab pealinna rahvaarv keskmiselt 620 inimese võrra aastas ning sealt edasi 1070 inimese võrra aasta kohta. See tähendab, et aastaks 2035 kasvab elanike arv 6200 inimese võrra ehk praeguselt umbes 457 000 elanikult 463 000 elanikuni ning sajandi keskpaigaks oleks Tallinna elanike arv napilt alla 480 000.

Tegu on baasstsenaariumiga, mille eeldus on, et ränne püsib eelmise kümne aasta keskmisel tasemel, millest on välja jäetud viimaste aastate kriiside suuremad mõjud, ning et sündide arv esmalt väheneb ning seejärel mõnevõrra kasvab. Samuti kasvab oodatav eluiga. Elamuehituse võimaliku mahuga uuring ei arvestanud ehk tegu polnud turupõhise stsenaariumiga.

Tallinna rahvaarv 2025 ja prognoos 2026 kuni 2050. Autor/allikas: Tallinna Strateegiakeskus, prognoosi arvutused: Tartu Ülikool.

Põhjus, miks Tallinn uue rahvastikuprognoosi tellis, oli lihtne: tegelik rahvaarv 2025. aastal näitas oluliselt väiksemat sündide ja väikelaste arvu, kui 2023. aasta prognoos pakkus, mõnevõrra suurem oli jällegi 20. eluaastates inimeste arv.

Uue prognoosi järgi kahaneb Tallinnas laste arv kuni aastani 2033, millele järgneb tõus ning aastaks 2050 tõuseb 0- kuni 9-aastaste arv tagasi 2025. aasta tasemele. Paari aastakümne jooksul käib üles-alla rahvaarv ka teistes vanuserühmades. Kuid selge on see, et vanemate inimeste osakaal tallinlaste seas kasvab: kui 2025. ja 2035. aastal moodustavad 60-aastased ja vanemad inimesed tallinlastest täpselt veerandi, siis 2050. aastaks kasvab prognoosi järgi nende osakaal 31 protsendile. Kuni 19-aastaste osakaal langeb praeguselt viiendikult aastaks 2035 16 protsendile ja on sama ka sajandi keskel.

Rahvaarv kahaneb Lasnamäel ja Nõmmel, suureneb Kesklinnas ja Haaberstis

Tallinna strateegiakeskuse prognoos ütleb, et linnaosadest on rahvaarvu kahanemist ette näha Lasnamäel ja Nõmmel. Järgmise kümne aastaga väheneb Nõmme rahvaarv kaheksa protsenti ja Lasnamäe oma kuus protsenti. Aastaks 2050 on langus juba päris suur: Nõmmel elab siis 19 protsenti ja Lasnamäel 15 protsenti vähem inimesi kui aastal 2025. Lasnamäe puhul tähendaks see, et elanike arv kukub pea 20 000 inimese võrra.

Eriti suur saab Lasnamäel ja Nõmmel olema noorte arvu kahanemine: sajandi keskpaigaks elab mõlemas linnaosas kolmandiku võrra vähem kuni 19-aastaseid, kui seal elab praegu.

Samamoodi kahaneb järgmise kümne aastaga noorte arv tuntavalt ka Mustamäel, Pirital ja Põhja-Tallinnas, prognoosi järgi umbes 20 protsenti.

Kõige kiiremini kasvab elanike arv Kesklinnas ja Haaberstis: aastaks 2035 on kasv kümme protsenti ning aastaks 2050 27 protsenti. Kesklinna puhul tähendab see, et rahvaarvult tõustakse linnaosade arvestuses Lasnamäe järel puhtalt teisele kohale.

Tallinna linnaosade rahvaarv 2025, prognoos 2035 ja 2050 ning muutuse suurus. Autor/allikas: Tallinna Strateegiakeskus, prognoosi arvutused: Tartu Ülikool.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:13

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

15:03

Brüssel tutvustas EL-i tööstuspoliitika uusi reegleid

15:02

Tallinna koalitsioon hoiaks presidendi valijameeste jagamisel tava

14:57

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur debatt energeetikast

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

14:31

Postmargikunstnik: eestlased on oma tuletornide üle uhked

14:25

Üleriigiliselt tuntud demokraat pidi Texase eelvalimistel kaotust tunnistama

14:15

Erik Gamzejev: Mihhail Stalnuhhini karuteene Ida-Virumaale

13:47

Hvostov: Iraani režiimi toetajatel on erinevalt opositsioonist relvad

uus saade

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

12:18

Vahemerel põles Venemaa tanker Uuendatud

03.03

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

03.03

Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

08:55

Meedia: Vene õhutõrje tulistas Rostovi oblastis alla oma kopteri Uuendatud

11:53

Sri Lanka ranniku lähedal uputas allveelaev Iraani sõjalaeva

03.03

Venemaa jäämurdja rikkus Eesti merepiiri

08:20

Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule

07:31

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

03.03

HTM arutab koolides viiepallisüsteemi kaotamist

ilmateade

loe: sport

15:13

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

13:01

Johannes Erm loobub sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest

loe: kultuur

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

09:54

Katariina Aule "Leivalaul" valiti Tampere lühifilmifestivali programmi

09:49

Tõnu Õnnepalu avaldas uue romaani "Tööpäev"

loe: eeter

14:31

Postmargikunstnik: eestlased on oma tuletornide üle uhked

13:38

Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

12:36

Tõnis Niinemets: solvavat ja üleolevat nalja ma ei tee

09:01

Eesti Laulul kolmandaks jäänud Ollie: kerge lein on ikka

Raadiouudised

12:30

Macron: Prantsusmaa kaitseb Lähis-Ida konfliktis nii oma kodanikke kui liitlasi

12:25

Raadiouudised (04.03.2026 12:00:00)

11:45

Plaanitav seadusemuudatus võimaldaks e-konsultatsiooni kasutada ka plaanilise psühhiaatrilise ravi korral

10:40

Viljandi linna noortekeskus otsib uusi ruume

10:30

Sotsiaaltöötajad: kedagi ei saa sundida abi vastu võtma

10:05

Eestis on 17 000 majapidamist, kes pole kasutanud võimalust liituda ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga

09:25

Raadiouudised (04.03.2026 09:00:00)

03.03

Omavalitsused võivad hakata rajatavate tuuleparkide eest raha saama

03.03

Prokuratuur ei kaeba Humala ja Pruunsilla õigeksmõistvat otsust edasi

03.03

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo