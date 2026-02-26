Parvlaev Tõll naaseb liinile üle mitteametliku mandri-Hiiumaa jäätee trassi

Parvlaeva Tõll dokitööd Tallinnas lõpevad neljapäeval ning laev suundub tagasi Virtsu–Kuivastu liinile. Keeruliste jääolude tõttu Irbe väinas on parvlaev Tõll sunnitud ümber Hiiumaa ja Saaremaa sõitmise asemel valima teekonna, mis läbib mitteametliku jäätee Topu sadama ja Hiiumaa vahel, teatas TS Laevad.

"Oleme saanud infot transpordiameti jäämurde koordinaatorilt ning suhelnud piirkonnas töötanud jäämurdja Botnica juhtidega, et Irbe väinas Sõrve ja Virtsu vahel on jää paksus tänaseks üle ühe meetri ning tekkinud on rüsijää. See tähendab, et vaatamata oma jääklassile ei saa parvlaev Tõll ilma jäämurdja abita sellest jääst läbi sõita. Lisaks viitab lähipäevil tugevnev tuul ja oodatav veetaseme tõus jääolude edasisele raskenemisele selles piirkonnas," selgitas TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer.

TS Laevad loodab hiidlaste ja Hiiumaa külastajate mõistvale suhtumisele ning palub saare ja mandri vahel liikumiseks jääteed mitte kasutada. "Meile teadaolevalt on juba ka mitteametliku jäätee rajaja palunud muutunud ilmastikuolude tõttu olemasolevat jääteed enam mitte kasutada," lisas Randveer.

Jäätee rajaja teatas mitu nädalat kasutuses olnud tee sulgemisest olude raskeks muutumise tõttu pühapäeval.

Parvlaev Tõll väljub Tallinnast reede varahommikul. Planeeritav Topu–Hiiumaa jäätee läbimine toimub samal päeval ehk reede õhtul. Laev naaseb Virtsu–Kuivastu liinile laupäeval.

Hetkel teenindavad Virtsu-Kuivastu liini põhilaev Piret ning asenduslaev Regula. Rohuküla-Heltermaa liinil toimub laevaliiklus vastavalt sõidugraafikule ja liini teenindavad parvlaevad Leiger ja Tiiu.