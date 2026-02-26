Valitsus müüb kolm aherainemäge VKG-ga seotud firmale

Valitsus otsustas müüa kolm Kohtla-Järvel asuvat aherainemäge 443 000 euro eest firmale Kirde Mäed, mis kuulub Kristjan Piilmannile ja Margus Kangrole.

Valitsus andis kliimaministeeriumile nõusoleku müüa Kirde Mäed OÜ-le kolm Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järvel asuvat aheraine mägedega kinnistut turuväärtuse ehk 443 000 euro eest.

Valitsuse otsuses märgitakse, et kinnistud on vajalikud olemasoleva tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila laiendamiseks lääne ja loode suunas.

Riigil kulub aastas kolme kinnistu hooldamiseks 400 000 eurot. Kirde Mäed võtab aastatel 2027–2040 riigile kuuluval suletud poolkoksiprügila alal veepuhastuse, järelhoolduse ja -seire kulud enda kanda. Samuti seatakse võõrandatavatele kinnisasjadele riigi kasuks tähtajatu tasuta reaalservituut tehnorajatiste kasutamiseks ja hooldamiseks.

Kolme kinnistu kogupindala on 867 500 ruutmeetrit.

Äriregistri järgi kuulub Kirde Mäed läbi mitme omaniku VKG-le. Kirde Mäed tegelikud kasusaajad on ettevõtjad Kristjan Piilmann ja Margus Kangro.