X!

Valitsus müüb kolm aherainemäge VKG-ga seotud firmale

Majandus
VKG tööstus ja prügila.
VKG tööstus ja prügila. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Majandus

Valitsus otsustas müüa kolm Kohtla-Järvel asuvat aherainemäge 443 000 euro eest firmale Kirde Mäed, mis kuulub Kristjan Piilmannile ja Margus Kangrole.

Valitsus andis kliimaministeeriumile nõusoleku müüa Kirde Mäed OÜ-le kolm Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järvel asuvat aheraine mägedega kinnistut turuväärtuse ehk 443 000 euro eest.

Valitsuse otsuses märgitakse, et kinnistud on vajalikud olemasoleva tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila laiendamiseks lääne ja loode suunas.

Riigil kulub aastas kolme kinnistu hooldamiseks 400 000 eurot. Kirde Mäed võtab aastatel 2027–2040 riigile kuuluval suletud poolkoksiprügila alal veepuhastuse, järelhoolduse ja -seire kulud enda kanda. Samuti seatakse võõrandatavatele kinnisasjadele riigi kasuks tähtajatu tasuta reaalservituut tehnorajatiste kasutamiseks ja hooldamiseks.

Kolme kinnistu kogupindala on 867 500 ruutmeetrit.

Äriregistri järgi kuulub Kirde Mäed läbi mitme omaniku VKG-le. Kirde Mäed tegelikud kasusaajad on ettevõtjad Kristjan Piilmann ja Margus Kangro.

Toimetaja: Marko Tooming

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:25

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

14:06

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

14:03

Tarmo Tamm: energeetikas ei ole küsimus, kas investeerida, vaid kuidas

13:54

Rahandusminister Ligi ei välista lisaeelarve tegemist

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

13:48

Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega Uuendatud

13:46

Silver Sillak: probleem pole ETS, vaid uute elektrijaamade puudus

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

13:37

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

06:39

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

25.02

Neli Maarjamäe elanikku sai Tallinna vastu võidu ka ringkonnakohtust

ilmateade

loe: sport

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

13:37

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

13:19

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

12:37

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

loe: kultuur

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:11

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

loe: eeter

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

12:41

Aldo Järvsoo: presidendi vastuvõtul paistis silma võrratu eesti ehtekunst

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

08:56

Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

11:30

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

11:30

Enamik kalaliike on halvas olukorras

09:25

Raadiouudised (26.02.2026 09:00:00)

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo