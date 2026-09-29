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Läti julgeolekuteenistus lubab valimistel silma peal hoida

Välismaa
Lätis julgeolekuteenistuse VDD embleem varrukal.
Lätis julgeolekuteenistuse VDD embleem varrukal. Autor/allikas: LSM
Välismaa

Läti riiklik julgeolekuteenistus (VDD) andis teada, et jälgib tähelepanelikult ühiskonnas ja inforuumis toimuvat, et ennetada katseid mõjutada ebaseaduslikult laupäeval kulmineeruvate parlamendivalimiste käiku ja tulemusi.

"Valimiste ajal rakendab VDD koostöös riikliku politsei ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega tugevdatud julgeolekumeetmeid, et tagada vabad ja ausad valimised," vahendas Läti rahvusringhääling LSM esmaspäeval, kui algas seimivalimiste eelhääletamin, VDD teadet.

VDD rõhutas et teenistuse ülesanne on tuvastada ja ennetada nii välisriikide kodanike kui ka Läti kodanike katseid mõjutada ebaseaduslikult valimiste korraldamist ja tulemusi.

"VDD hinnangul võib Venemaa potentsiaalselt intensiivistada desinformatsioonikampaaniaid nende poliitiliste jõudude ja parlamendikandidaatide vastu, kes on Venemaa agressiooni suhtes tugevalt kriitilised ja toetavad Ukrainat. Kampaaniate eesmärk oleks mõjutada avalikku arvamust ja valimistulemusi Läti inforuumis," seisis teates.

Praeguseks ei ole VDD siiski tuvastanud Venemaa ega teiste Läti suhtes vaenulike riikide märkimisväärseid ja süstemaatilisi katseid mõjutada seimivalimiste tulemusi mõne erakonna või kandidaadi kasuks.

"Samas on teenistus registreerinud ja praegu hindab üksikuid katseid levitada valimiste ja konkreetsete erakondadega seotud desinformatsiooni," teatas VDD.

VDD lisas, et valimiste ajal ei saa välistada Venemaa või Valgevene algatatud provokatsioone – tähelepanu äratavaid aktsioone, mille eesmärk on mõjutada valimiste käiku või tulemusi.

VDD ei välista ka katseid mõjutada ebaseaduslikult valijate valikuid, sealhulgas häälte ostmist. Kuigi seni pole selliseid katseid registreeritud, kutsus julgeolekuteenistus kodanikke üles teatama juhtumitest, kus on lubatud maksta raha või pakkuda muid materiaalseid või mittemateriaalseid hüvesid selle eest, et hääletataks mõne erakonna või saadikukandidaadi poolt, või kus vaba valikut on muul ebaseaduslikul viisil, näiteks ähvarduste või vägivallaga, mõjutatud.

"Sellistel juhtudel palub [julgeoleku]teenistus koguda võimalikult palju üksikasjalikku teavet juhtumi asjaolude ja asjaosaliste kohta. Võimalike rikkumiste hindamisel on eriti oluline need võimaluse korral heli-, foto- või videosalvestisega jäädvustada.

Samuti palub teenistus fikseerida rikkumisega seotud isiku tuvastamist võimaldavad andmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber või sotsiaalvõrgustiku konto, kirjavahetus (ekraanipildi või allalaaditud failina), sõiduki riiklik registreerimisnumber jne," soovitas VDD.

VDD palus avalikkusel anda teada ka juhtumitest, kus erakonna või saadikukandidaadi kohta valmistatakse või levitatakse teadlikult vale ja mainet kahjustavat teavet, kasutades süvavõltsingu (deepfake) tehnoloogiat.

VDD ei käsitlenud oma avalduses sotsiaalvõrgustike nagu X, Facebook ja TikTok sisu, kus Läti rahvusringhäälingu hinnangul võib lähiajal hakata ilmuma eksitavaid, hirmu külvavaid või propagandistlikke reklaame.

Riiklik julgeolekuteenistus (VDD) on üks Läti kolmest julgeoleku- ja luureteenistusest, mis tegeleb siseriikliku julgeolekuga. Ülejäänud kaks on põhiseaduse kaitse büroo (SAB), mis tegeleb välisluurega ning kaitseväe luure- ja julgeolekuteenistus (MIDD) mis tegeleb sõjalise luure ja vastuluurega.

Nädalavahetusel sai teatavaks, et mitu Läti idapiiri ääres asuva Latgale regiooni omavalitsust olid sunnitud välja vahetama osa valimisjaoskondade töötajatest, kuna VDD korraldatud taustakontroll tuvastas, et nad olid viimastel aastatel käinud Venemaal või Valgevenes või levitanud Kremli-meelseid sõnumeid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM

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