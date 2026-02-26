X!

Lippus: Tallinna ümberkorraldus vähendab koolikohti ja muudab need kallimaks

Eesti
Avatud kooli hoone, mida hakkab Tallinna linnavalitsuse plaani järgi kasutama Ristiku põhikool.
Avatud kooli hoone, mida hakkab Tallinna linnavalitsuse plaani järgi kasutama Ristiku põhikool. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsuse plaan kärpida Põhja-Tallinna koolivõrku tähendab neli korda vähem koolikohti kolm korda kallimalt, ütles Tallinna linnavolikogu liige ja endine linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Lippuse sõnul eirab värskelt avaldatud plaan Põhja-Tallinna koolivõrk ümber teha piirkonnas kerkivate uusarendustega kaasnevat elanikkonna kasvu, süvendab koolide ruumipuudust, jätab paljud pered ilma kodulähedase koolikohata ning tõstab linna jaoks koolikoha keskmist maksumust.

"On fakt, et Põhja-Tallinn on kasvav linnaosa. Ainult suuremaid arendusi vaadates lisandub piirkonda rohkem kui 3700 uut korterit ja koolikohtade puudus on juba praegu suur," ütles Lippus.

Kui linnapea Peeter Raudsepp ütles, et tegelike demograafiliste näitajate alusel väheneb laste arv Põhja-Tallinnas kolmandiku võrra, siis Lippuse sõnul see argument ei päde. Tema sõnul ei saa linnavalitsus koolivõrku planeerida üksnes üldise sündimuskordaja põhjal tehtud prognoosile tuginedes, arvestama peab ka laiemaid linnaehituslikke trende ja sellest tulenevat rahvastiku liikumist.

Lippus tõi välja, et Põhja-Tallinnasse lisandub lähiaastatel tuhandeid uusi elanikke ning linnavalitsuse otsus tekitab olukorra, kus paljudel peredel pole ligipääsu kodulähedasele haridusele.

"Juba lähiaastatel ei jätku Põhja-Tallinna elanikele linnaosas piisavalt koolikohti. Selle tulemusena süveneb olemasolevate koolide ülerahvastatus ning pered on sunnitud otsima lapsele koolikohta teistes piirkondades. Tänase otsusega liigume tagasi keskerakondliku haridusjuhtimise ajastusse, kus tuhanded pered kolivad piirkonda, kus linn ei taga elementaarseid avalikke teenuseid," lisas Lippus.

Tema kinnitusel lähtus eelmine linnavalitsus Põhja-Tallinnasse koolikohtade juurde loomisel linnaosa kasvust ning Põhjatähe kool oli osa sellest lähenemisest.

"Eesmärk oli suunata juba ülerahvastatud Kalamaja põhikooli ja Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilasi Põhjatähesse ning pikemas perspektiivis luua koolikohti ettevaatavalt, mitte tegeleda probleemiga alles siis, kui koolid on juba ülekoormatud. Aga uus linnavalitsus taasloob nüüd probleemi, millega järgmistel aastatel silmitsi seisma," ütles Lippus.

Linnavolikogu liikme sõnul näitab võrdlus, et eelmise linnavalitsuse plaan nägi ette 890 uut koolikohta 40 miljoni euro eest, mis teeb keskmiselt umbes 45 000 eurot koolikoha kohta. Uue plaani järgi jääb alles aga 240 koolikohta, mille maksumuseks kujuneb 29 miljonit eurot. See tõstab keskmise maksumuse 120 833 euroni koolikoha kohta ja kasvatab ühe koolikoha maksumust keskmiselt pea kolm korda.

"On raske näha, kuidas selline plaan toetab toimiva koolivõrgu kujundamist, tagab kodulähedase hariduse või on põhjendatud ka finantsiliselt, kui tulemuseks on neli korda vähem koolikohti ligi kolm korda kallima hinnaga," sõnas Lippus.

Põhja-Tallinnas on Volta kvartalisse kavandatud ligi 800 korterit, millest enamik on valminud ja kasutuses. Krulli kvartalisse rajatakse 622 korterit ning Manufaktuuri piirkonda veel 414 korterit. Noblessnerisse tuleb kokku 856 korterit, millest osa on valminud, kuid arendus jätkub. Hipodroomi alale on kavandatud ligikaudu 1000 korterit. 

Tallinna linnavalitsus tegi neljapäeval teatavaks plaani Põhja-Tallinna koolivõrk ümber teha, nii et Ristiku põhikool hakkab kasutama Avatud kooli hoonet, viimane kolib sügisest Karjamaa tänavale, kuhu jääb ajutiselt osaliselt tegutsema ka Kalamaja põhikool, Põhjatähe põhikool jätkab juriidiliselt tegevust Lasnamäel ning Pelgulinna gümnaasiumist saab põhikool.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

14:25

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

14:06

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

14:03

Tarmo Tamm: energeetikas ei ole küsimus, kas investeerida, vaid kuidas

13:54

Rahandusminister Ligi ei välista lisaeelarve tegemist

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

13:48

Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega Uuendatud

13:46

Silver Sillak: probleem pole ETS, vaid uute elektrijaamade puudus

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

06:39

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

25.02

Neli Maarjamäe elanikku sai Tallinna vastu võidu ka ringkonnakohtust

ilmateade

loe: sport

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

13:37

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

13:19

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

loe: kultuur

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:11

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

loe: eeter

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

12:41

Aldo Järvsoo: presidendi vastuvõtul paistis silma võrratu eesti ehtekunst

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

08:56

Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

11:30

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

11:30

Enamik kalaliike on halvas olukorras

09:25

Raadiouudised (26.02.2026 09:00:00)

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo