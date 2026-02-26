Jäävihm põhjustab tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses

Seoses neljapäevase jäävihmaga on trammiliiklus Tallinnas üle viidud vabale sõidugraafikule, ent loo kirjutamise ajal seisid kõik trammid. Ühtlasi palub Tallinna Linnatransport arvestada, et keeruliste ilmastikuolude tõttu võib olla häiritud ka ülejäänud ühistranspordi graafikujärgne liikumine.

Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige Andrei Novikov ütles ERR-ile, et kella 15.30 ajal seisid kõik Tallinna trammid. Ta märkis, et olenevalt konkreetsest juhtumist võivad seisakud kesta viis minutit kuni tund. "Katkestusi võib oodata kuni kella 18-ni," sõnas ta.

Novikov selgitas, et jäävihm katab kontaktvõrgu jääga ja seetõttu on probleeme elektriühendusega trammi ja kontaktvõrgu vahel. "Elekter katkeb ära. Uute trammide puhul tehtaks justkui kogu elektroonikale restart," rääkis Novikov.

Ta lisas, et vanad trammid on töökindlamad ning praegu kasutataksegi liinide puhastamiseks üht vana trammi, mis sõidab kõik liinid läbi ja nii-öelda füüsiliselt puhastab ära.

Novikovi sõnul mõjutab jäävihm kogu linna liiklust, sest avariide arv on kasvamas. Seetõttu võib esineda hilinemisi ka bussiliikluses.

Eriti libedad on Tallinnas jäävihma tõttu kõnniteed.

Rasked ilmaolud põhjustavad probleeme liikluses ka mujal Eestis. Tuisu ja tugeva tuule tõttu on liiklus Ida- ja Lääne-Virumaa riigiteedel häiritud ning liikumine maakondade maanteedel võib olla raskendatud piiratud nähtavuse ning libeduse tõttu, samuti esineb jäävihma oht.

Seetõttu kehtestas transpordiamet riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni õhtul kell 21.00.