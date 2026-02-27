X!

Paramount võitis pakkumissõja Netflixi vastu

Välismaa
USA meediafirma Paramount
USA meediafirma Paramount
Välismaa

Meediafirma Warner teatas, et Paramounti viimane pakkumine ületab Netflixi pakkumise, viimane aga ei plaani uut ettepanekut esitada. Sellega lõppes pikk võitlus Warneri pärast ning meediahiid peaks regulaatorite heakskiidu korral minema Ellisonide perekonna kontrollitud Paramounti alla.

Netflixi juhid kinnitasid, et loobuvad vastamast Paramounti viimasele pakkumisele. Warner oli teatanud veidi varem, et Paramounti viimane pakkumine oli parem kui Netflixi oma. 

Warnerile kuulub Warneri filmistuudio, kanalid CNN, TNT, HBO ning voogedastusteenus HBO Max. Paramountile kuulub samanimeline stuudio, kanalid MTV, Nickelodeon, Comedy Central ja voogedastusteenus Paramount+. Kui USA regulaatorid tehingu heaks kiidavad, kolivad kaks legendaarset Hollywoodi stuudiot ühe katuse alla

Paramounti juhi David Ellisoni isa on tehnoloogiahiiglase Oracle asutaja ja Trumpi liitlane Larry Ellison.  Nende meediaimpeeriumile kuulub juba telekanal CBS. Kui Warneri ülevõtmine õnnestub, läheks ka telekanal CNN Ellisonide kontrolli alla. Tulemuseks oleks olukord, kus kaks USA mõjuvõimsat telekanalit kuuluksid samale omanikule.

Pärast Paramounti kontserni allaneelamist on Ellisonid juba teinud CBS-i juhtimises märkimisväärseid muutusi ning möödunud aastal hakkas telekanalit juhtima tuntud Iisraeli-meelne ajakirjanik Bari Weiss.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

