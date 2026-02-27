Itaalia nõuab CO2 kauplemise süsteemi peatamist

Itaalia valitsus kutsus peatama heitmekvootide kauplemissüsteemi (ETS). Itaalia leiab, et süsteem tuleks peatada vähemalt nii kauaks, kuni selle ulatuslik reform on lõpule viidud.

ETS on üha suurema surve all ja vähemalt kümme riiki nõuab juba avalikult heitkogustega kauplemise süsteemi ümbervaatamist. Nende hulgas on ka EL-i suurim majandus Saksamaa.

Itaalia astus neljapäeval aga sammu kaugemale ning nõuab, et Brüssel paneks süsteemi täielikult pausile, vahendas Politico.

"Heitkogustega kauplemise süsteem praegusel kujul ei ole midagi muud kui maks, lõiv energiamahukatele firmadele. Seda on vaja oluliselt muuta. Selleks, et seda teha korralikult, tuleb heitkogustega kauplemise süsteem reformi ajaks peatada," teatas neljapäeval Itaalia tööstusminister Adolfo Urso.

Kuna surve heitkogustega kauplemise süsteemile kasvab, seisab turg silmitsi tohutu volatiilsusega. Avaliku kriitika tõttu on viimastel nädalatel hind pöördunud langusesse ning pärast Urso kommentaare langes see veelgi.

Itaalia elektrihinnad on ettevõtete jaoks Euroopa kõrguselt teised ning Giorgia Meloni valitsus kavatseb parandada tööstuse konkurentsivõimet. Itaalia valitsus plaanib nüüd ulatuslikku elektrituru reformi.

Euroopa Komisjonilt oodatakse aga juulis ettepanekuid heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Seejuures seisab komisjon silmitsi eri osapoolte survega, kus üks pool nõuab süsteemi praeguse ulatuse leevendamist ja teine sellele kindlaks jäämist. Seega, kas ja mis viisil võiks süsteem muutuda, peaks täpsemalt selguma alles aasta teises pooles.