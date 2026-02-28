Hispaania asus ETS-i kaitsele

Väljaande Politico nähtud dokumendis, mis on Madridi-poolseks sisendiks majandusliku konkurentsivõime arutelusse, nõuab Hispaania, et Euroopa Liit jätkaks ühemõttelist pühendumist rohepöördele. Dokumendis tõrjutakse raevukalt püüdlusi nõrgestada heitkogustega kauplemise süsteemi, mis nõuab elektrijaamadelt ja energiamahukatelt tootmisettevõtetelt nende emiteeritud süsinikdioksiidi heitkoguste eest ETS-i süsteemi kaudu saastekvootide ostmist, kommenteeris Politico.

Euroopa Komisjon peaks tänavu avaldama oma ülevaate 20 aastat tagasi loodud süsinikuturu toimimise kohta ning soovitused selle reformimiseks.

Sánchez saatis Hispaania seisukoha neljapäeval Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale António Costale, kui äsja oli Itaalia alustanud ETS-i vastu teravat rünnakut. Rooma nõudis selle peatamist kuni süsteemi reformimiseni, väites, et süsinikukvoodi hind tõstab energiakulusid ja maksustab tootjaid.

Hispaania on aga vastupidisel seisukohal. "Heitkogustega kauplemise süsteemi lammutamine on vale vastus kõrgetele energiahindadele," seisab Sanchese kirjas. "Kuigi praeguse süsteemi mõned kohandused [hinna] volatiilsuse vähendamiseks võiksid olla teretulnud, võiks ekslik ja kiirustatud reform moonutada hinnasignaali, mida see on edukalt saatnud, ilma et see konkurentsivõimet suurendaks," leidis ta.

Madrid ühineb Rootsiga süsteemi kaitsmiseks, mis reguleerib umbes poolt bloki heitkogustest ja on alates 2005. aastast vähendanud reostust poole võrra, märkis Politico.

Hispaania kirjas seisis veel: "Me peame rohelist tegevuskava edendama ja kiirendama, mitte lahjendama. See ei ole mitte ainult moraalne kohustus, vaid ka hoob jätkusuutliku ja pikaajalise konkurentsivõime saavutamiseks ... Igasugune dekarboniseerimise aeglustumine oleks kasulik meie konkurentidele."

Madrid on samuti vastu nõudmistele lükata edasi teise heitkogustega kauplemise süsteemi teise osa (ETS2) kehtestamine, mis reguleerib kütte- ja transpordireostust ning mis on juba 2027. aastalt 2028. aastasse edasi lükatud, teatades, et veelkordne edasilükkamine ei lahendaks probleeme.