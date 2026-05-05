Meedia: Euroopa Liit plaanib tööstustele rohkem tasuta CO2 kvoote anda

Euroopa Komisjon on koostanud plaani anda Euroopa Liidu tööstustele järgmistel aastatel rohkem tasuta heitmekvoote, mis võiks tuua ettevõtetele CO2 kulude pealt kokkuhoidu kuni neli miljardit eurot, selgub uudisteagentuuri Reuters nähtud EL-i sisedokumendist.

Euroopa Liidu süsinikuturg on bloki peamine vahend CO2 heitkoguste vähendamiseks, mille raames nõutakse tööstustelt CO2 heitmekasutuslubade ostmist, kui nende tootmine paiskab õhku süsinikdioksiidi.

Skeem on sattunud liikmesriikide kasvava poliitilise surve alla, mis on mures Euroopa nõrgeneva majandusliku konkurentsivõime pärast ning mõned rasketööstuse ettevõtted on kutsunud Brüsselit üles andma neile rohkem tasuta CO2 kvoote, et leevendada nõuete täitmisega kaasnevaid kulusid.

Reutersi nähtud komisjoni siseraportist selgus, et Brüssel kavatseb hakata ettevõtete kaudseid heitkoguseid arvestama arvutustes, mida kasutatakse tööstustele tasuta CO2 lubade määramiseks ajavahemikul 2026–2030.

See asendaks praeguse lähenemisviisi, kus arvestatakse ainult otseseid heitkoguseid. Komisjoni dokumendi kohaselt saaksid muudatusest puudutatud tööstusharud ligikaudu nelja miljardi euro väärtuses täiendavaid tasuta heitmekvoote.

Kava lahendab tööstuse mured, kasutades ELi süsinikuturu eeskirjades olemasolevaid paindlikkussätteid, öeldi dokumendis.

Komisjon peaks esitama kava eelnõu, mis võib veel muutuda, mais enne lõpliku versiooni vastuvõtmist juunis.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja keeldus dokumendi kohta kommentaare andmast.