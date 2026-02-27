Iraan hindas kohtumist USA-ga positiivseks

Iraani välisministri Abbas Araqchi hinnangul oli viimane kohtumine USA esindajatega üks asjalikumaid, mida kahe riigi esindajad on pidanud.

USA läbirääkimismeeskond ei ole kõneluste tulemusi kommenteerinud, aga üks USA kõrge ametnik ütles meediale, et läbirääkimised Genfis olid positiivsed.

Araqchi sõnul otsustati, et kõneluste järgmine voor toimub vähem kui nädala pärast. Ta kordas taas nõudmist, et USA tühistaks Iraani vastu kehtestatud sanktsioonid.

Araqchi ütles, et riik esitas selged nõudmised, ootused ja eesmärgid sanktsioonide leevendamiseks.

"Mis puudutab USA ühepoolseid sanktsioone ja ÜRO julgeolekunõukogus peetavaid arutelusid, siis tõime selgelt välja erimeelsused ning visiooni edasisest arengust. Otsustati, et järgmisel istungil käsitleme seda üksikasjalikumalt," lausus Araqchi.