X!

Venemaa pahandas Soomega Vene lipu põletamise pärast Helsingis

Välismaa
Vene sõdureid ülistav plakat Vene välisministeeriumi hoone ees Moskvas.
Vene sõdureid ülistav plakat Vene välisministeeriumi hoone ees Moskvas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ALEXANDER NEMENOV
Välismaa

Venemaa avaldas Soomele protesti seoses teisipäeval Helsingis peetud meeleavaldusel toimunud Vene riigilipu põletamisega.

Venemaa saatis kolmapäeval Soomele noodi, teatas Soome välisministeerium ning reedel kutsus Vene välisministeerium Moskvas välja ka Soome suursaadiku Marja Liivala.

Noot puudutab Venemaa lipu põletamist, mis toimus teisipäeval Helsingis Venemaa saatkonna ees Vene vägede Ukrainasse tungimise neljanda aastapäeva puhul toimunud protestimeeleavaldusel.

Soome välisministeeriumi teatel edastas Liivala Vene välisministeeriumile oma infot juhtunu kohta ja selgitas neile, millised õiguslikud võimalused neil on juhtunule reageerimiseks.

Soome välisministeerium teatas, et mõistab vandalismi hukka ja kinnitas, et suhtub Soomes tegutsevate välisesinduste ja nende töötajate turvalisusse väga tõsiselt.

Venemaa välisministeerium teatas oma avalduses, et peab lipu põletamist Venemaa riikliku sümboli räigeks rüvetamiseks ja jumalateotuseks ning on esitanud Soomele tungiva nõudmise rakendada vajalikke meetmeid süüdlaste tuvastamiseks ja vastutusele võtmiseks.

"Soome diplomaatilise esinduse juhile on esitatud tugev protest seoses 24. veebruaril Soome Venemaa saatkonna ees toimunud provokatiivse aktsiooniga, mille käigus tundmatud isikud põletasid Venemaa Föderatsiooni riigilippu," öeldakse Moskva avalduses.

Samas väljendas Moskva äärmist hämmeldust, et Venemaa väitel Soome õiguskaitseorganite esindajad, keda kutsuti üles tagama ürituse turvalisust ja avalikku korda, ei suutnud rikkumist ära hoida, andes sellega sisuliselt heakskiidu selle toimepanemisele.

"Soome poolele on kiiresti teatatud, et ta peab võtma vajalikke meetmeid kurjategijate tuvastamiseks ja vastutusele võtmiseks, samuti sarnaste äärmuslike aktsioonide ärahoidmiseks Venemaa saatkonna vastu tulevikus," teatas Vene välisministeerium lõpetuseks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle, Interfax

Samal teemal

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:59

Trump Iraani kohta: mõnikord tuleb jõudu kasutada

20:59

Koolijuhid: riiklikku õppekava tuleb korrastada läbimõeldult

20:53

VAATA OTSE | Eesti võitis võõrsil Rootsi vastu avapoolaja kümne punktiga Uuendatud

20:34

Finaali jõudnud Medvedevil on võimalik lõpetada kurioosne võiduseeria

20:26

Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

20:22

Berliinis tekitab muret AfD huvi NATO nõrkuste vastu

20:03

Tallinna linnadiplomaatia ja kommunikatsiooni osakond sai juhi

19:57

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

19:52

Venemaa pahandas Soomega Vene lipu põletamise pärast Helsingis

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

20:26

Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

06:43

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

04:40

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

12:57

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

26.02

Vene droon lähenes Malmö sadamas Prantsuse lennukikandjale

26.02

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

12:33

Läti kahtlustab kahte jaeketti kartellileppes

04:28

Haridusministeerium kavatseb riiklikud õppekavad veelkord ümber teha

20:53

VAATA OTSE | Eesti võitis võõrsil Rootsi vastu avapoolaja kümne punktiga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:53

VAATA OTSE | Eesti võitis võõrsil Rootsi vastu avapoolaja kümne punktiga Uuendatud

20:34

Finaali jõudnud Medvedevil on võimalik lõpetada kurioosne võiduseeria

19:57

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

loe: kultuur

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

loe: eeter

18:14

Vabariigi aastapäev tõi telerite ette üle 450 000 vaataja

13:19

Juhtimiskoolitaja: isikliku tähenduseta eesmärk tekitab alati vastupanu

12:41

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

11:03

Loomaaed: jääkarude lemmikmaius on jäätis puuvilja ja verega

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

17:15

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

15:35

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

15:25

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

12:30

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

12:20

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

12:00

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

12:00

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

09:35

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

09:20

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo