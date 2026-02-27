Venemaa pahandas Soomega Vene lipu põletamise pärast Helsingis

Venemaa saatis kolmapäeval Soomele noodi, teatas Soome välisministeerium ning reedel kutsus Vene välisministeerium Moskvas välja ka Soome suursaadiku Marja Liivala.

Noot puudutab Venemaa lipu põletamist, mis toimus teisipäeval Helsingis Venemaa saatkonna ees Vene vägede Ukrainasse tungimise neljanda aastapäeva puhul toimunud protestimeeleavaldusel.

Soome välisministeeriumi teatel edastas Liivala Vene välisministeeriumile oma infot juhtunu kohta ja selgitas neile, millised õiguslikud võimalused neil on juhtunule reageerimiseks.

Soome välisministeerium teatas, et mõistab vandalismi hukka ja kinnitas, et suhtub Soomes tegutsevate välisesinduste ja nende töötajate turvalisusse väga tõsiselt.

Venemaa välisministeerium teatas oma avalduses, et peab lipu põletamist Venemaa riikliku sümboli räigeks rüvetamiseks ja jumalateotuseks ning on esitanud Soomele tungiva nõudmise rakendada vajalikke meetmeid süüdlaste tuvastamiseks ja vastutusele võtmiseks.

"Soome diplomaatilise esinduse juhile on esitatud tugev protest seoses 24. veebruaril Soome Venemaa saatkonna ees toimunud provokatiivse aktsiooniga, mille käigus tundmatud isikud põletasid Venemaa Föderatsiooni riigilippu," öeldakse Moskva avalduses.

Samas väljendas Moskva äärmist hämmeldust, et Venemaa väitel Soome õiguskaitseorganite esindajad, keda kutsuti üles tagama ürituse turvalisust ja avalikku korda, ei suutnud rikkumist ära hoida, andes sellega sisuliselt heakskiidu selle toimepanemisele.

"Soome poolele on kiiresti teatatud, et ta peab võtma vajalikke meetmeid kurjategijate tuvastamiseks ja vastutusele võtmiseks, samuti sarnaste äärmuslike aktsioonide ärahoidmiseks Venemaa saatkonna vastu tulevikus," teatas Vene välisministeerium lõpetuseks.