Belgia pidas kinni Venemaa varilaevastiku tankeri

Kaitseminister Theo Francken lisas varasemas postituses, et tanker eskorditakse Zeebrugge sadamasse, kus see arestitakse.

Belgia eriväed on kinni pidanud Venemaa "varilaevastikku" kuuluva laeva, mis Brüsseli teatel pärast sadamasse toimetamist arestitakse, teatas pühapäeval asepeaminister Maxime Prevot.

