Belgia pidas kinni Venemaa varilaevastiku tankeri
Belgia eriväed on kinni pidanud Venemaa "varilaevastikku" kuuluva laeva, mis Brüsseli teatel pärast sadamasse toimetamist arestitakse, teatas pühapäeval asepeaminister Maxime Prevot.
"Täna peeti Põhjamerel kinni Venemaa varilaevastikku kuuluv laev," kirjutas Prevot sotsiaalmeediaplatvormil X.
Kaitseminister Theo Francken lisas varasemas postituses, et tanker eskorditakse Zeebrugge sadamasse, kus see arestitakse.
Toimetaja: Mari Peegel
Allikas: BNS