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Prantsuse merevägi pidas taas kinni Venemaa varilaevastiku tankeri

Välismaa
Prantsuse eriüksuslased tungimas Vene varilaevastiku alusele
Prantsuse eriüksuslased tungimas Vene varilaevastiku alusele Autor/allikas: X/Emmanuel Macron
Välismaa

Prantsuse merevägi pidas Sitsiilia ranniku lähedal kinni Venemaa varilaevastikku kuuluva naftatankeri Deliver.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron postitas video, kus eriväelased laskuvad helikopterist tankeri tekile. Ta märkis, et alus rikkus rahvusvahelist mereõigust.

Macroni sõnul oli tegemist Prantsusmaa varilaevastiku-vastase kampaania järjekordse operatsiooniga, mis toimus vaid mõni päev pärast Ühendkuningriigi sarnast aktsiooni.

"Me ei luba varilaevastikul sanktsioonidest kõrvale hiilida ja Venemaa sõjategevust rahastada," kirjutas ta. "Euroopa on otsusekindel."

Veebilehe Vesselfinder järgi lahkus laev 5. juunil Venemaa Primorski sadamast ning oli teel Singapuri. Laev sõidab Kameruni lipu all.

Alates 2026. aasta algusest on Prantsusmaa kinni pidanud mitmeid Venemaa varilaevastikku kuuluvaid tankereid, mis vedasid naftat üle kehtestatud hinnalae. 

Jaanuaris pidas Prantsusmaa kinni tankeri Grinch. Märtsis järgnes tanker Deyna – kuu aega hiljem lubati alusel Marseille'i sadamast lahkuda. 1. juunil pidasid Prantsuse väed Atlandi ookeanil kinni naftatankeri Tagor ning juuni keskel pidas Ühendkuningriik esimest korda kinni La Manche'i väina läbida üritanud Venemaa varilaevastiku tankeri.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Meduza

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