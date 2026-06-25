Prantsuse merevägi pidas taas kinni Venemaa varilaevastiku tankeri

Prantsusmaa president Emmanuel Macron postitas video, kus eriväelased laskuvad helikopterist tankeri tekile. Ta märkis, et alus rikkus rahvusvahelist mereõigust.

Macroni sõnul oli tegemist Prantsusmaa varilaevastiku-vastase kampaania järjekordse operatsiooniga, mis toimus vaid mõni päev pärast Ühendkuningriigi sarnast aktsiooni.

"Me ei luba varilaevastikul sanktsioonidest kõrvale hiilida ja Venemaa sõjategevust rahastada," kirjutas ta. "Euroopa on otsusekindel."

Veebilehe Vesselfinder järgi lahkus laev 5. juunil Venemaa Primorski sadamast ning oli teel Singapuri. Laev sõidab Kameruni lipu all.

Alates 2026. aasta algusest on Prantsusmaa kinni pidanud mitmeid Venemaa varilaevastikku kuuluvaid tankereid, mis vedasid naftat üle kehtestatud hinnalae.

Jaanuaris pidas Prantsusmaa kinni tankeri Grinch. Märtsis järgnes tanker Deyna – kuu aega hiljem lubati alusel Marseille'i sadamast lahkuda. 1. juunil pidasid Prantsuse väed Atlandi ookeanil kinni naftatankeri Tagor ning juuni keskel pidas Ühendkuningriik esimest korda kinni La Manche'i väina läbida üritanud Venemaa varilaevastiku tankeri.