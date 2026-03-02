X!

Lähis-Idas toimuv mõjutab lennuliiklust ka mujal maailmas

Eesti
Lennuk
Lennuk
Eesti

Lähis-Idas viibivate eestlaste tagasireisid on edasi lükatud, kuid veel pole selge, millal lennukid taas lendavad. Sõjategevus piirkonnas on eestlaste reisiplaanid segi paisanud ka mujal maailmas.

Dubais lõksus olevad eestlased ütlevad, et elu läheb suurlinnas edasi, restoranid on avatud ja inimesed liiguvad tänavatel.

"Selle paari päevaga on üldiselt selgeks saanud, et see õhukaitse töötab siin üsna hästi. Vaadates neid, kes on püüdnud siit põgeneda, arvanud, et kuskil mujal on parem, siis ega seda rohelist muru hetkel kuskil ei ole," lausus eestlane Dubais Gert Köster.

Täit selgust, millal riigist lahkuda saab, pole. Esmalt kolmapäeval toimuma pidanud lendu sai ümber tõsta alles 17. märtsile, kuid kas siis lennukid lendavad, ei tea samuti.

"Kõik on selles mõttes pilla-palla, et kõik asjad sõltuvad üksteisest. Lennupilet, majutus, auto, tööasjad... Need kõik on täpselt niimoodi, et põhimõtteliselt päev korraga on juba pikk periood plaani teha," sõnas Köster.

Välisministeeriumi andmetel on mõned eestlased omal initsiatiivil liikunud Dubaist edasi Omaani, kus lennuliiklus veel toimib. Ministeerium soovitab inimestel aga paigal püsida ning mitte vahetada oma ööbimispaika.

"Meie põhisoovitus on see, et enne kui minna, peaks olema ikkagi Omaanist edasi lennupilet juba olemas, sest seal on lennupileteid juba väga keeruline saada. Omaanis hotellid on juba täis ehk siis võib olla kohapeal keeruline majutust leida," ütles välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski.

Lähis-Idas toimuv mõjutab lennuliiklust ka mujal. Sri Lankal puhkav Eesti pere oleks koju naasmiseks pidanud vahemaandumise just Dubais tegema. Lennud on nüüd tühistatud ja lükatud teadmatusse.

"Me oleme nii palju aru saanud, et see on lootusetu lugu ja oleme hakanud ise otsima endale uut tagasiteed. Meie loodame New Dehli kaudu, siis sõita sealt edasi Milanosse ja sealt Stockholmi," sõnas eestlane Sri Lankal Piret Rõõmussaar.

Eesti reisibüroode telefonid on punased. Hooaja viimased lennud Ühendemiraatide suunal tühistati, kuid suhtlema peab ka lõksus olijatega. Lisaks on helistajatel tekkinud hirm ka teiste sihtriikide, peamiselt Egiptuse osas.

"Egiptuse puhul ongi praegu sellised nii-öelda kahetsusväärsed küsimused ja kõhklused, aga kuna me ei ole saanud ühtegi teadet seoses selle relvakonfliktiga, et seal oleks vast sellest intsidendist tingitud mingi sündmus olnud, siis välisministeerium oma ohuhinnangus ju ei ole midagi muutunud tegelikult," lausus Novatoursi turundusjuht Olev Riisberg.

Kuna sündmuste kulg Lähis-Idas langes Eesti koolivaheajaga samale ajale, on ka kindlustusjuhtumeid meil lähiriikidega võrreldes oluliselt rohkem.

"Reisid hakkasid lõppema ja inimesed hakkasid tagasi tulema ehk meil on oluliselt rohkem pöördumisi kui Lätis ja Leedus. See koolivaheaja sattumine sellesse aega on väga-väga palju seda mõjutanud," sõnas If kindlustuse reisikindlustuse tootejuht Kairit Luht.

Reisikindlustuskaitse kehtib vaid juhul, kui reis oli enne sõjategevuse puhkemist alanud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

