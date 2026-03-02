X!

Fotod: lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

Eesti
Imavere kurgikasvataja Kuido Paimla külvas tänavu esimest korda oma köetavatesse kasvuhoonetesse ka tomatit ja paprikat, et hajutada riske ja laiendada sortimenti.
Vaata galeriid
12 pilti
Eesti

Lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud, kuigi astronoomilise kevade alguseni läheb veel peaaegu kolm nädalat aega. Kasvuhoonekurgi taimed juba õitsevad, kuid õige aeg on juba ka ettekasvatatud lilletaimed köetavasse kasvuhoonesse istutada.

Järvamaa ainus kasvuhoonekurgi kasvataja Kuido Paimla pani seemned mulda 10. jaanuaril. Pika kurgi taimedel on küljes üksikud õied, lühike kurk õitseb aga juba üsna rikkalikult. Esimene kurgisaak peaks Imavere aiandist kauplusesse jõudma 25. märtsi paiku.

Tänavuse talve võtab Kuido Paimla kokku kahe sõnaga – külm oli. Ka hakkepuitu on kasvuhoonete kütmiseks kulunud oluliselt rohkem kui mullu.

"Külm, väga keeruline oli siin (kasvuhoones) temperatuuri sees hoida. Aga ehk läheb nüüd paremaks. Ilmselt saab (olema kallim), aga eks see jääb tootja kanda, tarbija ei ole ju selle eest nõus maksma," lausus Paimla.

Tänavu esmakordselt külvas Paimla ka tomatit ja paprikat, ikka selleks, et riske hajutada ja et sortiment oleks laiem. Pisut kasvatab ta ka rohelist sibulat.

"Sibulat ostetakse väga hästi, aga kuna sibulatootjaid on päris palju Eestis, siis on keeruline sellega turule pääseda," ütles Paimla.

23 aastat Türi vallas Jõeääre talus köögivilja ja lilletaimi kasvatanud Urmas ja Laivi Laks panid näpud mulda juba veebruari keskel, kui oli aeg külvata paprikat ja tšillipipart. Esmaspäev tõi aga tööd tublisti juurde, sest kätte saadi esimene sats Hollandist, Soomest ja Saksamaalt tellitud ettekasvatatud lilletaimi.

"Alustasime ise ka kunagi, ikka seemnest külvasime. Aga see tähendab seda, et ma oleks pidanud juba veebruaris kasvuhoonesse kolima ja kui ma külvan paki maha, ma ei tea, mitu taime ma saan. Aga nüüd, kui ma tahan sada taime saada, siis ma tellingi sada taime," lausus Jõeääre talu perenaine Laivi Laks.

Laks rääkis veel, et ettekasvavatud beebitaimede kasvuhoonesse istutamiseks on praegu väga õige aeg, siis jõuavad potililled emadepäevaks õide minna.

Toimetaja: Marko Tooming

klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:56

"Välisilm" analüüsis USA ja Iisraeli rünnakut Iraanile

21:42

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

21:33

Esimesed rändlinnud on kohale jõudnud

21:29

Gümnaasiumid peavad vastuvõtutingimusi SAIS 3 probleemide pärast muutma

21:29

Viipekeelsed uudised

21:29

Loemaa: USA-l ja Iisraelil on võimekus, et Iraan õhurünnakutega põlvili suruda

21:29

Teisipäeval võib sadada nii lörtsi, lund kui ka vihma

21:26

Fotod: lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

21:09

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

20:54

TalTech pidi ühisliigas Riia Zelli paremust tunnistama

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

08:39

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

17:26

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

13:40

Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

19:49

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist Uuendatud

09:54

Kaitseminister Pevkur lahkus Dubaist Omaani

01.03

Kunnas: rünnak Družba naftajuhtme pumbajaamale lõi Venemaad valusalt

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

01.03

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

10:41

Pagendatud Iraani šahhi poeg kutsus Euroopat üles toetama sõjalist kampaaniat

ilmateade

loe: sport

21:42

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

21:09

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

20:54

TalTech pidi ühisliigas Riia Zelli paremust tunnistama

20:17

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

loe: kultuur

18:50

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

18:45

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

16:50

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

loe: eeter

15:22

Miniatuurse kolhoosimaailma looja: igal detailil on siin oma lugu rääkida

12:41

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

12:38

Erki Laur: ma otsin ka fotodes draamat, mis toimub päriselus

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

Raadiouudised

18:55

Toidukaupade müük ei ole kasvule pööranud

18:55

Lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

18:55

Rändlinnud juba saabuvad

18:55

Päevakaja (02.03.2026 18:00:00)

15:50

Kaitseministeeriumi väitel on riigikontrolli näidatud vead parandatud

15:45

Dubaisse jäänud eestlased vajavad eelkõige praktilist abi

15:30

Raadiouudised (02.03.2026 15:00:00)

14:45

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

12:30

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo