Fotod: lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

Lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud, kuigi astronoomilise kevade alguseni läheb veel peaaegu kolm nädalat aega. Kasvuhoonekurgi taimed juba õitsevad, kuid õige aeg on juba ka ettekasvatatud lilletaimed köetavasse kasvuhoonesse istutada.

Järvamaa ainus kasvuhoonekurgi kasvataja Kuido Paimla pani seemned mulda 10. jaanuaril. Pika kurgi taimedel on küljes üksikud õied, lühike kurk õitseb aga juba üsna rikkalikult. Esimene kurgisaak peaks Imavere aiandist kauplusesse jõudma 25. märtsi paiku.

Tänavuse talve võtab Kuido Paimla kokku kahe sõnaga – külm oli. Ka hakkepuitu on kasvuhoonete kütmiseks kulunud oluliselt rohkem kui mullu.

"Külm, väga keeruline oli siin (kasvuhoones) temperatuuri sees hoida. Aga ehk läheb nüüd paremaks. Ilmselt saab (olema kallim), aga eks see jääb tootja kanda, tarbija ei ole ju selle eest nõus maksma," lausus Paimla.

Tänavu esmakordselt külvas Paimla ka tomatit ja paprikat, ikka selleks, et riske hajutada ja et sortiment oleks laiem. Pisut kasvatab ta ka rohelist sibulat.

"Sibulat ostetakse väga hästi, aga kuna sibulatootjaid on päris palju Eestis, siis on keeruline sellega turule pääseda," ütles Paimla.

23 aastat Türi vallas Jõeääre talus köögivilja ja lilletaimi kasvatanud Urmas ja Laivi Laks panid näpud mulda juba veebruari keskel, kui oli aeg külvata paprikat ja tšillipipart. Esmaspäev tõi aga tööd tublisti juurde, sest kätte saadi esimene sats Hollandist, Soomest ja Saksamaalt tellitud ettekasvatatud lilletaimi.

"Alustasime ise ka kunagi, ikka seemnest külvasime. Aga see tähendab seda, et ma oleks pidanud juba veebruaris kasvuhoonesse kolima ja kui ma külvan paki maha, ma ei tea, mitu taime ma saan. Aga nüüd, kui ma tahan sada taime saada, siis ma tellingi sada taime," lausus Jõeääre talu perenaine Laivi Laks.

Laks rääkis veel, et ettekasvavatud beebitaimede kasvuhoonesse istutamiseks on praegu väga õige aeg, siis jõuavad potililled emadepäevaks õide minna.