Esimesed rändlinnud on kohale jõudnud

Eesti
Sookured.
Sookured. Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Katri Kotkas
Eesti

Kohale on jõudnud esimesed rändlinnud ja metslindudel on alanud pesitsushooaeg. See tähendab vaid seda, et kevad on varsti käes.

Esmaspäeva keskpäeval oli Rõuge lähistel asuvas Ede-Harju talu õuel lindude toidumaja juures  kuulda metsalindude valju ja särtsakat siutsumist.

"Paar päeva tagasi jõudis kohale esimene kevadekuulutaja, meie talus on selleks kindlasti hall vares. Varesed on alustanud pesaehitamist  ja see on kindel märk kevade saabumisest. Ja puukoristaja sätib ka pesitsema ja nii kui esimesed soojad ilmad saabusid, nii kadusid pasknäärid, neid ei ole mitu päeva näha olnud, nii et läheb kibekiireks kõigil," lausus Rõuge kuningliku linnuklubi liige Margit Päkk.

Ornitoloogid on aga märganud, et viimastel aastatel saabuvad rändlinnud Eestisse tavapärasest ajast palju varem, selle peamiseks põhjuseks peetakse  kliima muutumist või ehk aimavad linnudki, et meil on elu siin palju rahulikum.

"Rändlinnud tulevad meile juba mitu nädalat varem, kui nad meile 70 aastat tagasi tulid. Lumi sulab päris kiiresti ära ja  põllud on kohati lumevabad. Eks veelindudele võib üllatus suurem olla, et seal lääne pool Matsalu laht ja Pärnu laht on endiselt jääs, eks nemad peavad otsima, kus nad vaba veeloigu leiavad. Kuid nii, kui esimesed plusskraadid tulid nädalavahetusel, siis tulid ka esimesed rändlinnud kohale – on märgatud esimesi lõokesi, kiivitajaid, hallhanesid, sookurgi. Kevad on käes ja linnuvaatlejatel silmad säravad," rääkis ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu.

Toimetaja: Marko Tooming

