Soomes hukkus arvatava süütamise tagajärjel viis inimest

Päästeteenistus ja politsei said kell 5.41 teate keskmise suurusega hoonepõlengust Vantaas Pähkinärintentiel, vahendas Yle.

Hiljem teatas Ida-Uusimaa politsei , et Vantaas varahommikul tulekahjus on hukkunud viis inimest.

Politsei esindaja sõnul kahtlustatakse tulekahju põhjusena tahtlikku süütamist ning üks inimene on kuriteokahtlusega kinni peetud.

Politsei on tulekahju toimumiskoha ümber piiranud ja palub elanikel seda vältida, kuid kinnitas samas, et olukord ei kujuta endast ohtu kõrvalistele isikutele.

Tulekahju on praeguseks kustutatud, kuid sündmuskohal jätkuvad päästetööd. Sündmuskohal on mitu pääste- ja esmaabiüksust ning politseipatrullid, teatas Yle.