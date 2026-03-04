X!

Eesti inimesed usaldavad ministritest enim kaitseminister Pevkurit

Emori viimasest poliitikute usaldamise uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest jätkuvalt enim kaitseminister Hanno Pevkurit. Peaminister Kristen Michal jagas 13 ministri võrdluses seitsmendat-kaheksandat kohta.

Pevkurile järgnevad rahandusminister Jürgen Ligi, sotsiaalminister Karmen Joller ja välisminister Margus Tsahkna.

"Võrreldes eelmisel suvel läbi viidud uuringuga on vahed nüüd eesotsas suuremaks läinud. Pevkurit usaldatakse ülekaalukalt enim, samas kui usaldus nii Ligi kui Jolleri vastu on võrreldes juunikuise uuringuga mõnevõrra vähenenud," kommenteeris Emori uuringujuht Aivar Voog.

Võrreldes suvega on vähenenud ka usaldus regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase vastu.

"Siin võib üheks põhjuseks olla ühistranspordi reformimise kava. Mõnevõrra on tõusnud aga usaldus välisminister Margus Tsahkna ja taristuminister Kuldar Leisi vastu," lisas Voog.

Hanno Pevkurit usaldas veebruaris läbi viidud uuringu kohaselt 27 protsenti Eesti elanikest. Järgnevad Jürgen Ligi, Karmen Joller ja Margus Tsahkna (kõik 18 protsenti).

Pea sama palju usaldatakse kultuuriminister Heidy Purgat ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallast (17 protsenti). Neile järgnevad peaminister Kristen Michal ja siseminister Igor Taro (15 protsenti).

Kümnendik või alla selle elanikest usaldab justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostat (10 protsenti), taristuminister Kuldar Leisi ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutti (mõlemaid üheksa protsenti), regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrast (kaheksa protsenti) ning majandus- ja tööstusminister Erkki Keldot (seitse protsenti).

Andmed põhinevad Emori läbi viidud üle-eestilise esindusliku valimiga uuringul, mis viidi läbi veebi teel 11.-18. veebruar. Küsitleti 1148 Eesti elanikku vanuses 16+. Vastajatele anti ette poliitikute nimekiri ja neil paluti hinnata, keda nad sealt usaldavad. Tegemist on Emori algatusel tehtava korduvuuringuga.

Toimetaja: Urmet Kook

