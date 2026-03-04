Rail Balticu ehitajad alustasid Pärnu reisiterminali ala raadamist

Raadamistööd algasid tulevase Rail Balticu reisiterminali piirkonnas ligi 2,5 kilomeeetrisel lõigul sel nädalal, ütles Rail Baltic Estonia projekteerimise projektijuht Märt Maadla.

"Raadamistööd teeme nii vähe kui võimalik ja nii palju, kui vajalik. Jätame kasvama roheala ja samuti dendroloogilistest uuringutest tulnud vajalikud ja ümberistutamist võimaldavad puud," rääkis Maadla.

Raadamistöid tehakse Papiniidu sillast kuni Paide maanteeni.

"Me ei piira inimeste ligipääsu sinna tööalale, aga me siiski palume, et inimesed väga lähedale töötavatele masinatele ei läheks," ütles ta.

Maadla sõnul kestavad tööd kuni kaks nädalat. Tema sõnul käivad piirkonnas ka geoloogilised uurimistööd ja raudteesilla ehitustööde ettevalmistus.

Reisiterminali ehitus võiks Maadla sõnul alata järgmisel aastal: Suvel tahame välja kuulutada hanke reisiterminali ehitamiseks ja esimesel võimalusel tahaksime hakata ka ehitama."

Rail Balticu raudtee peab praeguste kokkulepete kohaselt valmima hiljemalt 2030. aasta lõpuks.