Eesti, Läti ja Leedu kuulutasid välja Rail Balticu regionaalrongide ühishanke

Majandus
Vaata galeriid
32 pilti
Eesti, Läti ja Leedu kuulutasid kolmapäeval välja ühishanke Rail Balticu regionaalsete rongide tellimiseks. Samas valitseb ebakindlus, mis ajaks raudtee valmis saab, kusjuures suurim mure puudutab trassi Läti lõiku.

Balti riikide rongifirmade väljakuulutatud hanke kohaselt peavad esimesed rongid kohale jõudma 2029. aastaks ja liinile minema 2030. aasta lõpuks. Uute rongidega peaks saama Tallinnast Pärnusse kihutada 57 minutiga, kuid need peaksid olema võimelised teenindama ka kuni 4-tunniseid reise. Läti tellib kokku kuni viis, Leedu kuni kaheksa ja Eesti kuni viis rongi, võimalusega lisada hiljem veel kaks.

"Ma toetun praegu Elroni varasemale praktikale, kus me neid nii-öelda porgandeid tellisime vähem kui tegelikult pärast vaja oli. Ehk siis rongisõidu populaarsus tõusis nii palju, et nagu me uued rongid liinile panime, tuli kohe reisijaid juurde ja kohe oli vaja [ronge] juurde osta. See võtab lihtsalt nii mitu aastat aega, et nüüd me oleme sellest õppinud, me jätame lõtku, et saame kiiremini tellida ronge juurde," rääkis taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond).

Samas on jätkuvalt õhus kahtlused, kas rongide jaoks ka rööpad kõikjal Balti riikides maha saavad. Läti poliitikutelt saabuvad sõnumid ei anna kindlust, et nad raudtee 2030. aastaks valmis saavad. Leis märkis, et Läti on oma töödega küll Eestist ja Leedust maas, kuid neil on ka keeruline trass.

"Aga Läti teeb, võib-olla seda ei ole nii märgata, aga Läti teeb endast parima. Loomulikult on siin olemas poliitiline risk, see on Rail Balticu osas kõige suurem, et kui ükskõik mis riigis valitsus ütleb, et ei edasi ei ehita, rahastust ei ole, siis see ongi kõige suurem risk Rail Balticu osas," tõdes Leis.

"Rail Balticu osas täna nagu ei ole seda tehnilist riski, vaid on pigem see, et kas poliitiliselt kõik jätkavad sama tempoga või mitte, ehk siis, kas riik ise rahastab ja kas usub, et Rail Balticut on vaja. Ja praegusesse Läti valitsusse mul see usk on võrreldes eelmisega. Aga kuna seal on sügisel valimised tulemas, siis loodame, et läheb veel paremaks," jätkas taristuminister.

Läti kolmapäevasele pressiüritusele ministrit ei saatnud, transpordiministeeriumi esindaja tõdes, et projektiga on probleeme, peamiselt rahanappus, kuid kinnitas, et Läti pingutab selle nimel, et lubatud tähtajas püsida.

"Me oleme partnerid, me teeme seda koos. Rail Baltic toimib siis, kui me kõik koos töötame ja me oleme endiselt pühendunud ja töötame koos. Ma tahan, et te oleksite kindlad, et me oleme selles projektis pühendunud partnerid. Me keskendume tõhususele, sellele, et olla projekti finantspoole suhtes rangemad," ütles Läti transpordiministeeriumi parlamentaarne sekretär Krsitaps Zalais.

Leedu transpordiminister kinnitas, et Leedu omalt poolt ehitab 2030. aastaks valmis 114 kilomeetrit oma terrritooriumil ja usub, et ka Läti pool täidab oma osa.

"Minu jaoks on väga oluline ühendada Leedu Lääne-Euroopaga, meie lääne partneri Poolaga, ja ma teen seda," rõhutas Leedu transpordiminister Juras Taminskas.

Poola taristuministri asetäitja Piotr Malepszak ütles kolmapäeval väljaandele Financial Times, et 24 miljardit eurot maksva Rail Balticu projekti lõpetamine 2030. aastaks on võimatu, tema hinnangul valmib kogu liin pigem aastaks 2040.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

21:12

ERR USA-s: demokraatide väitel õõnestab Trump usaldust liitlaste vahel

21:09

Neljapäeval on taevas hallid sajupilved

21:08

Valitsus hääletas maha otsuse moodustada politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjon

21:01

Eesti, Läti ja Leedu kuulutasid välja Rail Balticu regionaalrongide ühishanke

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

20:53

USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

20:41

"Pealtnägija": Kas kriisipiirkondades seigelnud eesti neiu narris saatust?

20:40

USA relvafirma rajab Eestisse HIMARS-ite hoolduskeskuse

20:39

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:05

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

18:03

Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

15:52

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

14:37

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

17.03

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

14:15

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

12:09

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

17.03

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

ilmateade

loe: sport

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

20:39

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

19:59

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

19:32

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

loe: kultuur

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

loe: eeter

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

12:54

Rattakollektsionäärid: taastame kunagiste ässade kuulsaid rattaid

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18:40

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

17:00

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

15:45

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

15:40

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

15:35

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

15:30

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

10:30

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

10:00

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo