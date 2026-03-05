X!

Kohus mõistis kaks tüdrukut vägistanud mehe 12 aastaks vangi

Eesti
Viru maakohus.
Viru maakohus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Viru maakohus mõistis 45-aastase mehe süüdi kahe alaealise tüdruku vägistamises ja nende suhtes toime pandud tahtevastastes sugulise iseloomuga tegudes, ning karistas teda 12 aasta pikkuse reaalse vangistusega.

Lisaks mõistis kohus mehe süüdi lapsporno valmistamises ja lähisuhtevägivallas.

Mees peab kannatanutele hüvitama ka neile tekitatud mittevaralise kahju kokku 20 000 euro ulatuses.

"Kannatanute huvides ei saa prokuratuur avaldada kinnises kohtumenetluses käsitletud detaile, kuid süüdimõistetu teod poleks päevavalgele tulnud, kui ühel inimesel poleks leidunud julgust pöörduda politsei poole," ütles prokurör Saskia Kask.

Ida prefektuuri lastekaitsegrupi juhi Jelena Roosi sõnul reageeris politsei laekunud vihjele viivitamatult. "Väljapoole jättis mees endast mulje kui heast pereisast. Menetluse käigus sai algne kahtlus aga kinnitust – mees pani toime jõhkraid laste vastu suunatud seksuaalkuritegusid," selgitas Roos.

Prokurör Saskia Kask möönas, et lastevastased seksuaalkuriteod toimuvad kahjuks enamasti koduseinte vahel ehk seal, kus laps peaks end kõige turvalisemalt tundma. "Seda olulisem on mõista, et sellised kuriteod pole ühe pere siseasi, vaid puudutavad kogukonda laiemalt. Seega kui märkate mures last, keda võidakse väärkohelda, siis andke palun sellest kohe teada, sest üks oluline infokild võib päästa noore lapse edasise elu ja lõpetada vaimse sandistamise, mis seksuaalse väärkohtlemisega kaasneb," ütles prokurör.

Viru maakohtu otsus pole jõustunud.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

