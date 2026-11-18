Gripivaktsiin jõudis Eestisse tänavu tavapärasest hiljem, kuid mõnes arstikeskuses on see praeguseks juba otsa saanud. Tervisekassa andmetel peaks siiski üle Eesti leiduma kohti, kus vaktsiin on kättesaadav.

Ravimiameti andmetel jõudis esimene gripivaktsiini partii Eestisse oktoobri lõpus ja teine novembri keskpaigas, kolmandat partiid on oodata jaanuaris.

Praegu vaktsiini igalt poolt ei saa. Näiteks Pirita perearstikeskus andis teisipäeval teada, et neil jätkus vaktsiini riskirühmadele seitsmeks päevaks ja need, kes õigel ajal jaole ei jõudnud, peavad ilmselt jaanuarini ootama.

"Korralduse osas tekkinud pettumus ja meelepaha on otstarbekas suunata otse tervisekassale. Esmatasandil ei ole võimalik haigestumist ennetada, kui ennetav vaktsiin ei ole perearstikeskustele kättesaadav," avaldas perearstikeskus sotsiaalmeedias oma nördimust.

Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus on hariliku kaitsesüstiga täiskasvanute ja laste vaktsineerimine ajutiselt peatatud, kuid vaktsiin on saadaval riskigruppidesse kuulujatele ning lisaks saab kuni 17-aastaseid vaktsineerida ninna pihustatava ninaspreiga.

Apotheka kodulehel endale vaktsineerimiseks sobivat apteeki otsides ei õnnestu juhusliku valikuga eri maakondade apteekidest ühtki vaba aega leida.

"Vabandust, teie valitud apteegis teenust ei osutata või on kõik teenuse ajad juba broneeritud," teatab koduleht.

Otsing näitab, et Medicumis on vaktsiine veel saadaval ning Confidost kinnitati ERR-ile samuti, et neil vaktsiine jätkub, kuid vaktsineerimiseks on kuni novembri lõpuni broneeritud nii riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kui ka tasulise vaktsineerimise ajad.

"Uusi vaktsineerimisaegu avame jooksvalt ning need lisanduvad meie broneerimiskeskkonda," sõnas Confido turundusjuht Eve Kaljusaar.

Vaktsiini kättesaadavus erineb piirkonniti

Tervisekassa avalike suhete peaspetsialist Evelin Kruusalu ütles, et Eestist tervikuna pole gripivaktsiin otsa saanud.

"Tervisekassa kesklaost on oktoobris ja novembris saabunud riskirühmade tasuta gripivaktsiini kogus partneritele küll välja jagatud, kuid vaktsiin on endiselt olemas vaktsineerimiskohtades üle Eesti," kinnitas ta.

Kruusalu möönis, et vaktsiini kättesaadavus on piirkonniti ja teenuseosutajati erinev, mistõttu soovitab tervisekassa enne vaktsineerima minekut järele kontrollida, kas valitud kohas seda leidub.

Selleks hooajaks on Eestisse tellitud ligi 233 000 annust gripivaktsiine, millest 140 000 doosi tellis tervisekassa riskirühmade tarbeks. Viimaseid on praeguseks kahe tarnega kohale jõudnud ligi 103 000.

"Kogus on möödunud viirushooajast mõnevõrra suurem: eelmiseks hooajaks toodi Eestisse ligikaudu 210 000 annust," lausus Kruusalu.

Vaktsineerimiskohtadesse on viidud ligi 103 000 vaktsiinidoosi ning kolmapäevase seisuga oli nii riskirühmade kui ülejäänud soovijate vaktsineerimiseks ära kasutatud 57 000 annust.

"Väljastatud ja kasutatud dooside arvu ei saa seetõttu üks ühele võrrelda, kuid andmed näitavad, et märkimisväärne osa vaktsiinidest paikneb praegu vaktsineerimiskohtades üle Eesti," lisas tervisekassa esindaja.

Ninna pihustatav vaktsiin täiskasvanutele ei sobi

Tervisekassa partnerid on vaktsiine tänavu ootuspäraselt tellinud ning Kruusalu sõnul jagatakse suur osa riskirühmade vaktsiinidest tervisekassa laost välja esimese kahe nädala jooksul.

Laste vaktsineerimiseks mõeldud ninna pihustatav gripivaktsiin Fluenz on mitmel pool, kus süstitavad doosid on otsas, jätkuvalt saadaval, kuid Kruusalu ütles, et täiskasvanutel ei tohi seda asenduseks kasutada isegi süstitava vaktsiini nappuse korral.

"Tegemist on nõrgestatud elusviirust sisaldava vaktsiiniga, mis erineb süstitavatest inaktiveeritud gripivaktsiinidest nii koostise kui ka manustamisviisi poolest," selgitas Kruusalu, kelle sõnul on see mõeldud kahe- kuni 18-aastastele. "Vaktsiini sobivust tuleb hinnata ka lapse terviseseisundi põhjal, sest elusvaktsiin ei sobi kõigile lastele."

Sellel hooajal on riskirühma kuulujaid rohkem, sest selle alla kuuluvad nüüd ka 18-59-aastased, kellel on mõne muu seisundi tõttu suurem risk grippi raskelt põdeda. See on suurendanud ka tasuta vaktsiinisaajate sihtrühma.

Seda, kas inimeste soov end gripi vastu vaktsineerida on tänavu varasemast suurem, ei saa Kruusalu sõnul praeguste andmete põhjal veel lõplikult järeldada.

"Vaktsiinide väljastamise tempo on olnud ootuspärane, kuid tegelikku hõlmatust ja hooaja kogunõudlust saab hinnata siis, kui rohkem vaktsineerimisandmeid on tervise infosüsteemi jõudnud," sõnas ta.

Hilisema tarne taga on vaktsiini koostise uuendamine

Selle aasta tavatult hilist vaktsiinide kohalejõudmist - ravimiamet on varem teada andnud, et kolmas tarne jõuab Eestisse alles jaanuaris - põhjendas Kruusalu Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusega ajakohastada korraga kõiki kolme gripivaktsiinis sisalduvat viirustüve.

"Kuigi vaktsiinide koostist uuendatakse igal aastal, muudetakse kõiki kolme komponenti korraga harva. See on mõjutanud tootmist, kvaliteedikontrolli ja tarnete ajakava mitmes Euroopa riigis ning seetõttu jõuavad vaktsiinid Eestisse etapiviisiliselt," ütles Kruusalu.

Ta lisas, et tervisekassa korraldas hanke planeeritud ajal, kuid tootmisplaanide muutumise korral otsustavad riikidevahelise jaotuse ja tarnete prioriseerimise vaktsiinitootjate esindajad. Tootja prognoos ei ole muutunud: järgmine riskirühmade vaktsiini kogus jõuab Eestisse tuleva aasta jaanuaris. Tarned on viibinud kogu Euroopas.

"Tervisekassa otsib koos partneritega võimalusi järgmise koguse varasemaks Eestisse toomiseks, kuid see sõltub tootja võimalustest," tõdes Kruusalu ja lisas, et kui info peaks vahepeal muutuma, annab tervisekassa sellest kohe teada.

2025/2026. aasta viirushooajal vaktsineeriti gripi vastu Eestis 197 161 inimest.