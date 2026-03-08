Tallinnas Viru tänava lillekioskite ees tekkisid naistepäeval järjekorrad

Tallinnas Viru väravate ees asuvates lillekioskites oli pühapäeva hommikul tihe sebimine ja tekkisid isegi järjekorrad. Mehed ostsid uhkeid lillekimpe oma abikaasale ja lähedastele naistele ning naised oma emadele-vanaemadele.

8. märtsi tähistatakse Eestis jätkuvalt naistepäevana, mil naistele lilli kingitakse.

"Ikka lilled tuleb viia ja kingitus tuleb teha, nii et nende silmad säraksid. Nad on ju meie rõõmuallikas! Nad on see, kes kingib meile armastust, hellust, soojust, kõike! Kõike tuleb nende heaks teha!" rääkis Mait.

Pavel ja Aron ütlesid, et viivad lilled emale, sõbrannadele ning ühe sõbra emale, kes ei saanud Tallinna tulla. Nad kinnitasid, et kingivad lille ka teistel päevadel, mitte ainult naistepäeval.

Bin rääkis, et on tähistanud naistepäeva alates ajast, mil ta Eestisse tuli.

"Ma arvan, et teistes riikides ei tähistata seda nii suurelt kui siin. See on väga tähtis siin. Ma arvan, sellist vaatepilti ei kohta kusagil mujal maailmas," sõnas ta.