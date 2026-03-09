X!

Tartu linnajuhte pahandasid ministeeriumi vanglakomisjoni liikmete nõuded

Tartu vangla.
Tartu vangla. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) ja linnavolikogu esimees Tõnis Lukas (Isamaa) teatasid, et ei pea võimalikuks esitada Tartu linna esindajaid Tartu vangla vanglakomisjoni liikmeteks justiits- ja digiministeeriumi poolt esitatud tingimustel.

Justiits- ja digiministeerium pöördus 25. veebruaril Tartu linnavalitsuse ja linnavolikogu kantselei poole ettepanekuga nimetada linna esindajad vanglakomisjoni liikmeks. Samas pöördumises osundati, et vanglakomisjonide liikmete leidmiseks on ministeerium koostöös vanglateenistusega välja kuulutanud avaliku konkursi, mille täpsemad tingimused ja kandideerimise kord olid lisatud samuti pöördumisele.

Vanglakomisjoni liikmeks kandideerimiseks tuli täita viis tingimust: (1) vanus vähemalt 21 aastat ja Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus; (2) eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, vähemalt keskharidus ja laitmatu taust; (3) valmisolek panustada komisjoni töösse kogu volitusajaks; (4) ei tohi olla täidesaatva riigivõimu asutuse ametnik; (5) arusaam vangistuse eesmärkidest ja täideviimisest ning huvi ja tahe panustada kinnipeetavate paremasse taasühiskonnastamisse.

Justiits- ja digiministeerium selgitas, et samad kandideerimisnõuded laienevad ka Tartu linna poolt nimetatavatele võimalikele esindajatele. See aga häiris Klaasi ja Lukast, kes leidsid, et see nõue muudab ettepaneku vastuoluliseks.

"Kui ministeerium tõesti soovib arendada head koostööd kohalikul tasandil ja soovib selleks Tartu vangla vanglakomisjoni liikmetena näha Tartu linna esindajaid, siis linna esindajate nimetamine peaks toimuma väljaspool avalikku konkurssi. Arvestades eeltoodut ei pea me võimalikuks neil tingimustel esitada Tartu linna esindajaid Tartu vangla vanglakomisjoni liikmeteks," kirjutasid Klaas ja Lukas.

Tartu vangla on 2000. aastal asutatud 933-kohaline kambertüüpi vangla. Tartu vangla juurde kuulub ka 60-kohaline avavangla. Palju poleemikat tekitas hiljuti see, kui Eesti ja Rootsi sõlmisid lepingu kuni 600 Rootsi vangi toomiseks Tartu vanglasse. Praegu maksab maksumaksja tühjalt seisvate vanglakohtade eest 12 miljonit eurot aastas. Poliitilisel tasandil on Reformierakond pigem toetanud ja Isamaa kritiseerinud Rootsi vangide Tartusse toomist.

Mis on vanglakomisjon?

- Justiits- ja digiministeerium kuulutas koostöös vanglateenistusega välja avaliku konkursi Tallinna vangla, Tartu vangla ja Viru vangla vanglakomisjonide liikmete leidmiseks.

- Vanglakomisjoni eesmärk on teostada üldsuse kontrolli vangla üle ning pakkuda vangla juhtimisele vanglavälist vaatenurka, toetades vangla direktorit vangistuse täideviimisel ja kinnipeetavate taasühiskonnastamisel.

- Vanglakomisjoni koosseisu nimetatakse võimalusel kohaliku omavalitsuse volikogu liige, Eestis registreeritud kiriku või koguduste liidu vaimulik, sotsiaalse rehabilitatsiooniga tegeleva mittetulundusühingu liige ning lastekaitse spetsialist.

