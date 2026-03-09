Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab valitsuse energeetikakavasid

Avalikule istungile on kutsutud kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas, riigikontrolör Janar Holm ja Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Jaak Aaviksoo.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on energeetikas kavandatavad otsused ning Eesti positsioon ETS-i aruteludes otseselt seotud nii inimeste toimetuleku kui ka ettevõtete konkurentsivõimega.

"Valitsuse kohustus on näidata, milliste otsuste ja millise hinnaga taagatakse varustuskindlus ning konkurentsivõimeline elektri hind. ETS-i tulevikku puudutavates aruteludes on Eesti jaoks oluline, et hinnasignaal oleks prognoositav ja et lahendused ei seaks meie majandust ega leibkondi ebaproportsionaalse surve alla," ütles Reinsalu.