X!

Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab valitsuse energeetikakavasid

Majandus
Majandus

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis toimub täna avalik istung, kus arutatakse valitsuse kavasid energeetikas ning seisukohti heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) tuleviku kohta. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Avalikule istungile on kutsutud kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas, riigikontrolör Janar Holm ja Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Jaak Aaviksoo.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on energeetikas kavandatavad otsused ning Eesti positsioon ETS-i aruteludes otseselt seotud nii inimeste toimetuleku kui ka ettevõtete konkurentsivõimega.

"Valitsuse kohustus on näidata, milliste otsuste ja millise hinnaga taagatakse varustuskindlus ning konkurentsivõimeline elektri hind. ETS-i tulevikku puudutavates aruteludes on Eesti jaoks oluline, et hinnasignaal oleks prognoositav ja et lahendused ei seaks meie majandust ega leibkondi ebaproportsionaalse surve alla," ütles Reinsalu.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:52

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

10:51

Hiiglaslikud raadiogalaktikad aitavad kaardistada nähtamatut tumeainet

10:43

Koerte väljaheited levitavad sulalumega parasiidimune

10:36

Euroopa gaasihinnad kerkisid 30 protsenti

10:33

TÄNA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar suudab paralümpial edasi pääseda?

10:28

Kriisi ajal aitab hädast välja elutuppa paigaldatav kuivkäimla

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

10:11

Šveits tegi sularaha kasutamise põhiseaduslikuks õiguseks

10:10

Eesti võitis noorte mitmevõistluse Balti võistkondlikud meistrivõistlused

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08.03

Sõja 1474. päev. Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat Uuendatud

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

08.03

Ida-Virumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

08.03

Juhan Parts: Eesti peab leidma tee ideoloogilistest dogmadest välja

05:34

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Küprose meedia: võimud vahistasid Iraani abistamises kahtlustatava Eesti kodaniku

08.03

Raudsik: Iraani sõja lõppu ei paista

ilmateade

loe: sport

10:52

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

10:33

TÄNA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar suudab paralümpial edasi pääseda?

10:10

Eesti võitis noorte mitmevõistluse Balti võistkondlikud meistrivõistlused

09:39

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

loe: kultuur

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

08:58

Festivalil Leigo Järvemuusika esietendub kontsertlavastus "Raua needmine"

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

loe: eeter

10:43

Koerte väljaheited levitavad sulalumega parasiidimune

10:28

Kriisi ajal aitab hädast välja elutuppa paigaldatav kuivkäimla

09:45

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Mõttetu, mitte mõtetu

08.03

Maire Aunaste: minu elukaaslane on televiisor, selleta sureksin kohe ära

Raadiouudised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

09:20

Raadiouudised (09.03.2026 09:00:00)

08.03

Päevakaja (08.03.2026 18:00:00)

08.03

Parts: vajame põhimõttelist pööret energiamajanduses

08.03

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

07.03

Omavalitsustele arendatakse uut rahvaküsitluste keskkonda

07.03

Tänavu kevadel üleujutusi ei tule

07.03

Päevakaja (07.03.2026 18:00:00)

07.03

Ilm püsib sajuta

06.03

Päevakaja (06.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo