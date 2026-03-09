Belgia Liege'i sünagoogi tabas plahvatus, keegi viga ei saanud

Belgias Liege'is asuvat sünagoogi tabas ööl vastu esmaspäeva plahvatus, mis tekitas hoonele materiaalset kahju, kuid keegi viga ei saanud, teatas politsei.

Politsei teatel toimus plahvatus sünagoogi ees kella nelja paiku hommikul.

"Antisemitism on rünnak meie väärtuste ja ühiskonna vastu ning me peame selle vastu ühemõtteliselt võitlema. Oleme solidaarsed Liege'i ja kogu riigi juudi kogukonnaga," ütles peaminister Bart De Wever sotsiaalmeedias.

Siseminister Bernard Quintin mõistis hukka põlastusväärse antisemiitliku teo, mis oli otseselt suunatud Belgia juudi kogukonna vastu.

"Turvameetmeid sarnaste paikade ümber laiendatakse jätkuvalt," ütles Quintin sotsiaalmeediapostituses.

Liege'i linnapea Willy Demeyer mõistis hukka teo, mida ta kirjeldas kui antisemiitlikku akti.

Koidueelne plahvatus purustas ka sünagoogi vastas üle tee asuvate hoonete aknad, ütles politsei pressiesindaja, lisades, et tekitati "ainult varalist kahju".

Juurdlust hakkab juhtima organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga tegelev föderaalprokuratuur, ütles selle pressiesindaja AFP-le.

Prokuratuur peaks esmaspäeva jooksul avaldama lisateavet.

Pühakoja veebilehe andmetel on 1899. aastal ehitatud Liege'i sünagoog ka muuseum, mis tutvustab linna juudi kogukonna ajalugu.

Belgia juudi kogukonnas on 50 000 inimest, kes elavad peamiselt Antwerpenis ja Brüsselis. Juutide pühakodade turvameetmeid on viimastel aastatel aeg-ajalt tugevdatud.

Belgia ametivõimud tugevdasid turvameetmeid pärast Palestiina äärmusrühmituse Hamas 7. oktoobri 2023. aasta rünnakut Iisraelile, mis vallandas sõja Gazas.

Ametnikud juhtisid toona tähelepanu antisemiitlike tegude sagenemisele Belgias.